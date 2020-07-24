Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Edirne'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Edirne'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Umurbey Mahallesi'ndeki bir düğünde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı.

Güzel Bahçe Sokak'ta devam eden kavgada G.Y, tabancayla E.M. ve D.M'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan E.M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polislerce yakalanan G.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA