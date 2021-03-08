Siirt'ten kısa kısa
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Siirt'ten kısa kısa

08.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:10
Siirt'ten kısa kısa

Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarca çeşitli etkinlikler yapıldı.

Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarca çeşitli etkinlikler yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu beraberinde İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ile sağlık çalışanlarını ziyaret ederek karanfil dağıttı.

Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimleri gezen Hacıbektaşoğlu, sağlık çalışanlarının Kovid-19'la mücadelede en ön safta kahramanca görev yaptığını, tüm kadın sağlıkçıların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirti.

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olğaç da kurum bünyesindeki yurtlarda görev yapan kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı, karanfil dağıttı.

Ayrıca, 8 Mart dolayısıyla Siirt Belediyesi Evlendirme Dairesinde nikah şahitleri zabıta personelinin olduğu 8 çift nikah kıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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