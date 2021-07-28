Siirt'te vakalar artınca emniyet araçları ve cami hoparlörlerinden vatandaşlar uyarıldı
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Siirt'te vakalar artınca emniyet araçları ve cami hoparlörlerinden vatandaşlar uyarıldı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Sağlık

Siirt'te vakalar artınca emniyet araçları ve cami hoparlörlerinden vatandaşlar uyarıldı Siirt kent merkezinde camilerden aşı olun anonsu yapılırken vatandaşların yoğun olduğu yerlerde de polis otolarından meske, hijyen ve sosyal mesafeye uymaları konusunda anonslar yapılarak vatandaşlar uyarıldı.

Siirt'te vakalar artınca emniyet araçları ve cami hoparlörlerinden vatandaşlar uyarıldı

SİİRT - Siirt kent merkezinde camilerden aşı olun anonsu yapılırken vatandaşların yoğun olduğu yerlerde de polis otolarından meske, hijyen ve sosyal mesafeye uymaları konusunda anonslar yapılarak vatandaşlar uyarıldı.

Korona virüs ile mücadelede en düşük aşılama oranına sahip iller arasında olan Siirt'te merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Cami imamı Nevzat Erdabakoğlu anonslar yaparak, halkı aşı olmaya davet etti. Kentte yoğunluğun yaşandığı alanlarda ise polis otolarından anonslar yapılarak vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafeye uymaları konusunda anonslar yapıldı.

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetlerinde uzman olan İbrahim Teğin, Siirt'te artan vakaların önüne geçmek için herkesin aşı olması gerektiğini söyledi. Teğin, "Tüm camilerimizde emniyet ekiplerimizin gezen tüm araçlarında aşılama ile ilgili anonslar yapılmaktadır. Son haftalarda aşılama oranımız hızlı bir şekilde artmaktadır. İlimiz Türkiye genelinde son sıralardaydı geçen haftalara kadar ama biz il olarak kamu kuruluşları valiliğimiz önderliğinde tüm kamu kuruluşları ile beraber entegrasyonlu bir şekilde ilimizin çeşitli yerlerinde aşılama noktaları kurduk. Mobil aşı hizmeti sunuyoruz şuanda özellikle emniyet ve müftülüğümüz ilimizde anonslar yaparak vatandaşları aşı noktalarına yönlendirmekte ve bizde şuanda tüm sağlık camiası topyekün tüm hizmetimiz aşıya yönlendirmişiz ve seferberlik halindeyiz. Tüm Siirtli vatandaşlarımızı aşı noktalarına davet ediyoruz. Gelin bu aşı oranımız arttıralım, salgını yenelim, bu maskeden kurtulalım normal hayatımıza dönelim" dedi.

Polis otolarından ise "Son günlerde ilimizde Covid-19 hastalığında artma olduğu gözlemlenmektedir. Bu salgının önüne geçmek için tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerekmektedir. Gösterdiğiniz dikkat ve özveri için sizlere teşekkür ederiz" anonsları yapıldı.

Siirt'te vakalar artınca emniyet araçları ve cami hoparlörlerinden vatandaşlar uyarıldı
Siirt'te vakalar artınca emniyet araçları ve cami hoparlörlerinden vatandaşlar uyarıldı
Siirt'te vakalar artınca emniyet araçları ve cami hoparlörlerinden vatandaşlar uyarıldı
Siirt'te vakalar artınca emniyet araçları ve cami hoparlörlerinden vatandaşlar uyarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

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