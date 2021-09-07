Siirt'te merada kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı
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Siirt'te merada kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Siirt'te merada kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı Siirt'in Pervari ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki İ.I. adlı çobanın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

- Siirt'te merada kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki İ.I. adlı çobanın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Pervari ilçesine bağlı Ekindüzü köyünde yaşayan 14 yaşındaki İ.I. küçükbaş hayvanlarını otlatmak için çıktığı meradan dönmeyince köylüler durumu ilçe jandarma karakol komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Jandarma, AFAD, UMKE ekipleri kaybolan çobanın bulunması için bölgede arama çalışması başlattı.

Siirt'te merada kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı
Siirt'te merada kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı
Siirt'te merada kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı
Siirt'te merada kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı
Siirt'te merada kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı
Siirt'te merada kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

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