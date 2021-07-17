Siirt'te bayram tedbirleri kapsamında otobüsler denetlendi
Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde otobüslere yönelik denetim yaptı.
Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde otobüslere yönelik denetim yaptı.
Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram yoğunluğu nedeniyle otogarda sefer yapacak otobüsleri kontrol etti.
Sürücülere trafik kurallarını hatırlatan ekipler, yolculara da maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarılarda bulundu.
Denetimlerin bayram sonuna kadar süreceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz