Siirt'te bayram tedbirleri kapsamında otobüsler denetlendi
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Siirt'te bayram tedbirleri kapsamında otobüsler denetlendi

Siirt'te bayram tedbirleri kapsamında otobüsler denetlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde otobüslere yönelik denetim yaptı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde otobüslere yönelik denetim yaptı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram yoğunluğu nedeniyle otogarda sefer yapacak otobüsleri kontrol etti.

Sürücülere trafik kurallarını hatırlatan ekipler, yolculara da maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Denetimlerin bayram sonuna kadar süreceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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