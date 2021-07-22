Siirt'te ayakkabı sileceğine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Siirt'te ayakkabı sileceğine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Siirt'te ayakkabı sileceğine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz'ın talimatıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Eruh ilçesinde kara yolu üzerinde şüpheli aracı durdurdu. Şüpheli M.S. ve S.K'nin bulunduğu araçta, ayakkabı sileceğine gizlenmiş 4 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Ekipler, Siirt-Kurtalan kara yolu Kilit-1 uygulama noktasında durdurulan araçta da 21 kilo 420 gram esrar ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Polis, merkez GAP Taksi civarında da V.T'nin üzerinden 4,40 gram esrar, Kooperatif Mahallesi'nde ise B.S'nin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık