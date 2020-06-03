Siirt'te 55 bin yavru pullu sazan balığı gölete bırakıldı Siirt'te 55 bin yavru pullu sazan balığı gölete bırakıldı Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentteki göletlere 55 bin adet yavru pullu sazan balığı bırakıldı.

Siirt'te 55 bin yavru pullu sazan balığı gölete bırakıldı

SİİRT - Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentteki göletlere 55 bin adet yavru pullu sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Su Kaynaklarımızın Balıklandırılması Projesi kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Müdürlüğü tarafından üretilen yavru pullu sazan balıkları Siirt göletlerine bırakıldı. İlk etapta 55 bin sazan balığı, Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince Kurtalan ilçesinde bulunan Ekinli ve Yayıklı göletlerine bırakıldı.

6 baraj gölet havzasının faaliyete girmesiyle Siirt'in yakın zamanda su ürünleri üretiminde alanında iddialı bir konuma geçeceğini aktaran Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, son 3 yılda göletlere bırakılan balık sayısının 215 bin olduğunu söyledi. Demirhan, "Su ürünleri alanında yatırım yapmak isteyen üreticilerimiz için davetimiz üzerine Elazığ Su Ürünleri Enstitüsü tarafından gönderilecek teknik heyet ve teknik elemanlarımızla birlikte incelemelerde bulunarak yapılabilecekleri inceleyeceğiz. Kafes balıkçılığı başta olmak üzere yatırım alanları teknik olarak tespit edilecektir" dedi.

Kaynak: İHA