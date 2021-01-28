Siirt SYDV mütevelli heyeti toplantısı yapıldı
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Siirt SYDV mütevelli heyeti toplantısı yapıldı

28.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:12
Siirt SYDV mütevelli heyeti toplantısı yapıldı

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti toplantısı yapıldı.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti toplantısı yapıldı.

Hacıbektaşoğlu, Valilikte gerçekleşen toplantıda, vakfın önemine değinerek, devletin gönderdiği yardımların adil şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.

Hacıbektaşoğlu, "Şartlar ne olursa olsun ihtiyaç sahibi ailelerimiz yardım talep etmeden, bize gelmeden yanlarında olduğumuzu mutlaka göstermeliyiz. Ailelerimize yardım ulaştırırken de onları asla rencide etmemeliyiz." dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı ve Tillo Kaymakamı Lokman Düzgün ile mütevelli heyeti üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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