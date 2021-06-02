Sıhhi tesisat malzemelerinin güçlü markası e-ihracatla sınırları kaldırdı

Sıhhi tesisat malzemelerinde Türkiye'nin güçlü markası Visam, ihracatta yeni pazarları e-ihracat ile buldu.

Sıhhi tesisat malzemelerinde Türkiye'nin güçlü markası Visam, ihracatta yeni pazarları e-ihracat ile buldu.

Tüm ihracatçılar gibi pandemi nedeni ile seyahat ve fuarlara katılamayan Visam, B2B ihracatta yeni partnerlerini TurkishExporter'da keşfetti. Balkanlar'da Karadağ'la, Orta Doğu'da ise İsrail'le iyi ihracat kontratları imzalayan firmanın Dış Ticaret Yöneticisi Pınar Özdamar Yiğit, "E-ihracatta TurkishExporter'ın önemli bir marka olduğunu gördük. Hedefimiz yeni onlarca ülkeye girmek" dedi. 1964 yılında bir aile şirketi olarak kurulan Visam'ın, plastik ve gömme rezervuarlar, rezervuar iç takımları, flotörler, klozet kapakları, sifon ürün grupları ile sıhhi tesisat sektörüne İzmir'de üretim gerçekleştirdiğini ifade eden Pınar Özdamar Yiğit, "Yurt içi ve yurt dışında pandemiye rağmen faaliyetlerimize hız kesmeden devam ettik. Yenilenen ve geliştirilen üretim teknolojilerimiz ile ürün yelpazesini her yıl çeşitlendirdik. Marka değerimizi yurt içinde ve yurt dışında her geçen sene arttırarak ülke ekonomisine katkıda bulunduk" dedi.

"E-ihracat ile sınırları ortadan kaldırdık"

İhracatta hız kesmeyen ve yeni pazarlara giriş yaparak yayılmayı sürdürdüklerini açıklayan Visam Dış Ticaret Yöneticisi Pınar Özdamar Yiğit, "İhracat pazarını büyütme çalışmaları kapsamında birlikte çalıştığımız TurkishExporter ile daha önce ulaşamadığımız ülkelere ihracat yapma olanağı sağladık ve 4 ay gibi kısa bir sürede 2 yeni pazara ulaştık. Birçok ülkeye ihracat yapan firmamızın sektöründe ihracat şampiyonu olması için e-ihracat kanalından yakaladığımız fırsatları değerlendiriyoruz ve pazar paylarımızı daha da güçlenerek devam ettirmeyi istiyoruz. Yeni dönem hedeflerimiz doğrultusunda üye olduğumuz e-ihracat platformu ile Balkanlar'daki yerimizi güçlendirerek ihracat ağımıza İsrail pazarını da ekledik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı