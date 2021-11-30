Sigara fabrikası bulunan ilçede minikler sigaraya 'hayır' dedi

SAMSUN (İHA) - Türkiye'nin en büyük sigara fabrikalarından birisi bulunan Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ilkokul öğrencileri,

kendi imkanlarıyla yaptıkları afiş ve broşürlerle sigaraya 'hayır' dedi.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Ayşe İnan ve Elif Hüma Bilici ellerindeki pankartlarla "Lütfen ciğerlerimizi sigara dumanıyla kirletmeyin ve alkolden uzak durun" diyerek farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Hazırladıkları broşür ve afişleri vatandaşa dağıtan minikler, sigara ve alkolün zararlarına dikkat çektiler. Broşürleri alan Mimar Özkan Asal, "Ben bu yaşıma kadar hiç sigara içmedim. Öğrencilerimize bu anlamlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz de öğrencilerimizle birlikte 'sigara ve alkole hayır' diyoruz" dedi.

Türkiye'deki 8 sigara fabrikasından biri Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunuyor. Yabancı bir firmaya ait olan fabrika Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alıyor. - SAMSUN