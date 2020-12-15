Sıfır Atık Projesi'nden mutluluk çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kızılcahamam Belediyesi tarafından Kızılcahamam'da yürütülen Sıfır Atık Projesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kızılcahamam Belediyesi tarafından Kızılcahamam'da yürütülen Sıfır Atık Projesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçede toplanan oyuncaklar ihtiyaç sahibi bir ailenin çocuklarına hediye edildi. Çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken hem çocuklar hem de aileleri Sıfır Atık Birimi ve bu konuda duyarlı olan vatandaşlara teşekkür etti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam'da sıfır atık anlamında önemli bir yol kat edildiğini belirterek, "Proje kapsamında çalışma arkadaşlarımız ile çeşitli faaliyetlere imza atmaya devam ediyoruz. Bir çok anlamda fayda sağlayan bu projenin bir başka yönü de ortaya çıkmış oldu. Toplanan oyuncaklar çocuklarımızın mutlu olmasına vesile oldu. İnşallah Sıfır Atık Proje çalışması ile çok daha iyi noktalara geleceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan