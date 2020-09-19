Şiddetli yağışta yolunu kaybedip su kanalına düşen karaca böyle kurtarıldı Şiddetli yağışta yolunu kaybedip su kanalına düşen karaca böyle kurtarıldı Artvin'in Arhavi ilçesinde şiddetli yağışlar sırasında yolunu kaybedip düştüğü su kanalında mahsur kalan karaca belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şiddetli yağışta yolunu kaybedip su kanalına düşen karaca böyle kurtarıldı ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde şiddetli yağışlar sırasında yolunu kaybedip düştüğü su kanalında mahsur kalan karaca belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Alınan bilgiye göre, ilçenin Aşağı Hacılar mahallesinde su kanalına düşen karacayı gören mahalle sakinleri belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Arhavi Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve zabıta ekipleri, karacayı kurtarmak için çalışma başlattı. Su kanalına inen 2 belediye görevlisi karacayı kıskıvrak yakaladıktan sonra beze sararak su kanalından çıkardı. Karaca Doğa Koruma Milli Park ekiplerine teslim edilirken, kurtarma anı, cep telefonu kameralarına yansıdı. Kaynak: İHA