Şiddete maruz kalan sokak kedisi koruma altına alındı
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Şiddete maruz kalan sokak kedisi koruma altına alındı

18.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:28
Şiddete maruz kalan sokak kedisi koruma altına alındı

Ankara'da bir spor salonunun önünde kimliği belirsiz kadın tarafından şiddete uğrayan hamile kedi koruma altına alındı.

Ankara'da bir spor salonunun önünde kimliği belirsiz kadın tarafından şiddete uğrayan hamile kedi koruma altına alındı.

Başkent'in Keçiören ilçesinin Fatih Caddesi üzerinde bir spor salonunun bahçesinde uyuyan kediye şiddet uygulayan kimliği belirsiz kadın büyük tepkiye neden olmuştu. Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de şiddete maruz kalan kediyi bulunduğu bölgeden alarak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezinde gözetim altına aldı.

Anne kedi ve yavruları sağlıklı

Keçiören Tepebaşı Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir spor salonunun önünde uyuyan ve uyuduğu sırada kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğrayan gebe kedi Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Veteriner hekimlerin nezaretinde sağlık kontrolleri için Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gözetim altına tutulan kedide ve doğmak üzere olan yavrularında herhangi bir sorunun tespit edilmediği kaydedildi.

Yavrular sahiplendirilecekler

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, gebe kedinin doğumdan sonra kısırlaştırılacağını daha sonra alındığı bölgeye bırakılacağını ve yavrularının da sahiplendirileceğini belirtti. Altınok, şiddet uygulayan kadının tespiti için ise için emniyet birimlerince çalışma başlatıldığını söyledi. - ANKARA

Şiddete maruz kalan sokak kedisi koruma altına alındı
Şiddete maruz kalan sokak kedisi koruma altına alındı
Şiddete maruz kalan sokak kedisi koruma altına alındı
Şiddete maruz kalan sokak kedisi koruma altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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