Shell Eco-Marathon Avrupa'ya Türk gençleri damga vurdu
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Shell Eco-Marathon Avrupa'ya Türk gençleri damga vurdu

Haziran ayında, tarihinde ilk kez online olarak gerçekleştirilen Shell Eco-Marathon Avrupa 2020’de Bursa Uludağ Üniversitesi’ni temsilen UMAKİT takımı ve Yıldız Teknik Üniversitesi’ni temsilen AE2 takımı birinciliğe layık görüldü.

Shell Eco-Marathon Avrupa'ya Türk gençleri damga vurdu
10.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:44

Haziran ayında, tarihinde ilk kez online olarak gerçekleştirilen Shell Eco-Marathon Avrupa 2020'de Bursa Uludağ Üniversitesi'ni temsilen UMAKİT takımı ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ni temsilen AE2 takımı birinciliğe layık görüldü.

Shell Eco-marathon Avrupa 2020'ye Bursa Uludağ Üniversitesi'ni temsilen katılan UMAKIT Takımı hem "Döngüsel Ekonomi" hem de "Teknik İnovasyon" kategorilerinde, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin takımı olan AE2 Takımı ise "Emniyet Ödülü" kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinci oldular.

Döngüsel Ekonomi kategorisinde diğer ekipleri açık ara geride bırakarak birinci olan Bursa Uludağ Üniversitesi'ni temsil eden UMAKIT Takımı, kritik döngüsel ekonomi konseptlerini anlama konusunda tüm jüri üyelerini etkilerken, birincilik kazandığı diğer kategori olan Teknik İnovasyon dalında ise; ekibin geliştirdiği, araç dinamiklerini artıran ve geleneksel süspansiyon komponentlerinin tasfiyesine izin veren tekerlek süspansiyon sistemi, jüriden toplamda en yüksek puanı aldı.

"Emniyet Ödülü" kategorisinde yarışmaya katılan diğer ekipleri geride bırakarak birinci olan Yıldız Teknik Üniversitesi AE2 Takımı, geliştirdikleri proje ile araçlarda günlük emniyet uygulamalarına yönelik başarısı ve farkındalığı artıran ve proaktif hareket eden yaklaşımlarıyla jüriyi etkileyerek en yüksek puanı aldı.

Shell Eco-marathon Avrupa 2020 kapsamında Türk gençlerinin 3 farklı kategoride kazandıkları birinciliklerle gurur duyduklarını belirten Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Shell'in Türkiye'de kurulduğu ilk günden bu yana ülkenin sadece ekonomisine değil, sosyal ve kültürel gelişimine de katkıda bulunduğunu ve Shell Eco-marathon'un, bu kapsamdaki en önemli sosyal yatırımlarından biri olduğunu vurguladı. Yarışmayla öğrencileri, inovasyon ve teknoloji alanlarında geliştirerek Türkiye'nin enerji geleceğine de katkıda bulunmayı hedeflediklerini aktaran Erdem, "Son on beş yıldır Türkiye'nin birçok farklı ilinden katılan takımların Shell Eco-marathon'da giderek artan başarısı, Türkiye'de yeni yetişecek mühendislerin otomotiv teknolojileri ve enerji verimliliği alanında elde edecekleri başarıların habercisidir." şeklinde konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin daha önceki yıllarda da birincilikler kazandığını hatırlatan Erdem, her iki üniversitenin de akademik kadrosunun bu sürdürülebilir başarıda ve değerli öğrencilerin yetişmesindeki emeklerinin çok değerli olduğunu vurguladı.

Başarıları tesadüf değil

Shell Eco-marathon Avrupa'ya 2005 yılından beri Türkiye'den 2000'e yakın öğrenci katılma şansı bulurken, Türk takımları 2005 yılından bu yana (bu yıl elde edilen 3 birincilik dahil) toplamda 22 kez kendi kategorilerinde ilk 10'a girmeyi başardılar. Temmuz 2018'de Londra'da yapılan Shell Eco-marathon yarışında Uludağ Üniversitesi adına yarışmaya katılan UMAKİT öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği "Barbaros" isimli araç, "şehir konseptli hidrojen enerjisi ile çalışan araç" kategorisinde Avrupa birinciliği elde etmişti. Türk takımlarından Yıldız Teknik Üniversitesi AE2 takımı, 5 kategoride verilen Pist-Dışı Ödüller'de "Avrupa Emniyet Ödülü"nün hem 2015 yılında hem de 2019 yılında sahibi oldu.

Bu yıl Covid-19 nedeniyle ilk kez online yapıldı

Dünyanın en uzun soluklu öğrenci inovasyon yarışması Shell Eco-Marathon bu yıl Covid-19 salgını sebebiyle ilk defa dijital ortamda gerçekleştirildi. Gençleri inovasyon alanında geliştirmek üzere düzenlenen online yarışmaya Avrupa'dan yüzlerce mühendislik öğrencisi katıldı. Türkiye'yi bu yıl, Adana, Ankara, Bursa, Edirne, İstanbul ve Sakarya'dan üniversiteler temsil ederken, Uludağ Üniversitesi'ni temsilen UMAKİT takımı ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ni temsilen AE2 takımı rakiplerini geride bırakarak birinci oldular.

Mühendislik, tasarım, inovasyon gibi alanlarda gençlerin ufkunu açan Shell Eco-marathon, aynı zamanda enerji teknolojileri alanında da bilgi birikimlerinin artmasına katkıda bulunuyor. Öğrenciler tasarım, teknoloji ve mühendisliğin tüm yönlerini keşfederek ultra-enerji-verimli araçlar üretip, üretmiş oldukları bu araçlar ile pistte yarışıyor.

Yılda bir kez olmak üzere Avrupa, Amerika ve Asya'da gerçekleştirilen yarışma, geleceğin enerji ihtiyacına yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirme tutkusuna sahip gençleri bir araya getiriyor. Öğrenciler bu vesile ile en az enerjiyle en uzun mesafeyi kat edecek araçlar tasarlıyor ve üretiyorlar.

Türkiye, Shell Eco-Marathon Avrupa'ya, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan takımlarla 2005 yılından bu yana katılım gösteriyor. Londra'da düzenlenen yarışmaya bugüne kadar, 135'nin üzerinde Türk takımı ve 2000'e yakın Türk öğrenci katıldı.

Kaynak: Carmedya.com

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