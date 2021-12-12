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SGK Başkanı Ceylan, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

SGK Başkanı Ceylan, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, işveren kesimi olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sigorta primini düzenli ödeyen mükelleflere yönelik indirimlerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Zamanında ödemeyi özendirmek için indirim oranı yüzde 5'in üzerine çıkartılmalı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, işveren kesimi olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sigorta primini düzenli ödeyen mükelleflere yönelik indirimlerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Zamanında ödemeyi özendirmek için indirim oranı yüzde 5'in üzerine çıkartılmalı." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, SGK Başkanı Cevdet Ceylan, Baran'ı ziyaret etti.

Baran, ziyarette sosyal güvenlik sistemindeki dönüşüm ve dijitalleşmeyle SGK tarafından sunulan hizmetlerin kalitesindeki artışa dikkati çekti.

SGK primlerinin erken ödemelerinde indirim sisteminin uygulanmasından memnuniyet duyduklarını belirten Baran, "Primlerini düzenli ödeyen üyelerimize SGK tarafından gönderilen teşekkür belgesi, üyelerimiz açısından teşvik edici ve sevindirici oldu. Zamanında ödemeyi özendirmek için indirim oranı yüzde 5'in üzerine çıkartılarak uygulanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

SGK desteklerinin işverenlerce yeterince bilinmediğine işaret eden Baran, bu desteklerin tanıtılması konusunda üyelerin talepleri olduğunu bildirdi.

Baran, işverenlerin ödediği eski adıyla Bağ-Kur olarak bilinen 4B ödemelerini işverenlerin kendi işletmelerinden yapabilmesi konusunda düzenleme yapılması önerisinde de bulundu.

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AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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