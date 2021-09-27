Sezer Öztürk kimdir? Sezer Öztürk kaç yaşında, nereli? Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı, Şile'de trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı. Bunun üzerine Sezer Öztürk'ün hayatı merak edildi. Peki, Sezer Öztürk kimdir? Sezer Öztürk kaç yaşında, nereli? Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı? Sezer Öztürk hayatı ve biyografisi nedir?
Daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Bayer Leverkusen gibi takımlarda yer alan eski futbolcu Sezer Öztürk hayatı ve kariyeri yönünden araştırılıyor. Almanya doğumlu Türk futbolcu, karıştığı kavga sebebiyle gündem konusu oldu. Peki, Sezer Öztürk kimdir? Sezer Öztürk kaç yaşında, nereli? Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı? Sezer Öztürk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
Sezer Öztürk 3 Kasım 1985 tarihinde Almanya Velbert'te dünyaya gelmiştir. Karslı bir işçi ailesinin çocuğu olan Öztürk, doğduğu kasaba olan Velbert'te büyümüştür. Çocuk yaşta burada Türkler tarafından kurulmuş Türkgücü Velbert altyapısında futbola başlamıştır.
35 yaşındaki eski futbolcu 1.76 boyundadır ve orta sahada yer almaktadır.
Bayer 04 Leverkusen oynamanın avantajıyla Türkiye genç millî takımlar için keşfedildi. Almanya genç millî takımına davet edilse de Sezer Öztürk tercihini Türkiye'den yana kullandı ve ilk defa millî formayı Türkiye U-15 Altı millî futbol takımında 19 Ekim 1999 tarihinde Romanya ile oynanan karşılaşmada giydi. Ardından genç millî takımlarının bütün kademelerinde görev aldı.
48 kez millî takımlara çağrılan Sezer Öztürk, 7 kez Türkiye U-15, 4 kez Türkiye U-16, 1 kez Türkiye U-17, 5 kez Türkiye U-18, 16 kez Türkiye U-19, 7 kez Türkiye U-20, 1 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 42 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 6 gol kaydetmiştir.
Millî takımlar teknik direktörü Guus Hiddink tarafından Çek Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda karşı oynanacak hazırlık maçları için Türkiye A millî takımı kadrosuna davet edilen Sezer, bu müsabakalarda yedek soyunsa da görev almamıştır.
Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı ile 2004 yılında düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'na katıldı ve final oynadı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
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1. Lig: 2004-05 (ikinciliği)
Fenerbahçe
Türkiye Kupası: 2011-12, 2012-13
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