Seyir halindeyken oyun oynayan şoförün sürücü belgesine el konuldu
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Seyir halindeyken oyun oynayan şoförün sürücü belgesine el konuldu

Sakarya'da seyir halindeyken oyun oynayan minibüs şoförü hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

15.01.2020 23:46 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:46
Seyir halindeyken oyun oynayan şoförün sürücü belgesine el konuldu

'da seyir halindeyken oyun oynayan minibüs şoförü hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçesinde minibüs şoförü L.K'nin multimedya ekranında oyun oynadığı görüntülerin sosyal medya ve basında yer almasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Görüntülerden tespiti yapılan sürücü L.K. hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem yapıldı, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince ise idari para cezası uygulandı.

Ayrıca L.K'nin sürücü belgesine de el konuldu.

Kaynak: AA
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