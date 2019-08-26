Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı

Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı

Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı Otomobil üzerinde tehlikeli yolculukŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilin bagajında oturarak yolculuk yapan 3 kişi, hem kendilerinin hem de diğer yolcuların canını tehlikeye attı.

26.08.2019 10:50
Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı

Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı

Otomobil üzerinde tehlikeli yolculuk

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilin bagajında oturarak yolculuk yapan 3 kişi, hem kendilerinin hem de diğer yolcuların canını tehlikeye attı.

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilin bagajında oturarak yolculuk yapan 3 kişi, görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Yaklaşık 50 kilometre hızla ilerleyen otomobilin bagajı üzerinde rahat tavırlarla yolculuk yapan 3 genç, hem kendilerinin hem de diğer yolcuların canını tehlikeye attı. Merkez Haliliye ilçesi İpekyolu'nda gece saatlerinde yaşanan tehlikeli yolculuk, diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Vatandaşlar ve diğer sürücüler duruma tepki gösterdi.

Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı
Kaynak: İHA
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