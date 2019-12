Sevgi Çınar: Benim bebek oyuncaklarım değil, futbol toplarım vardı

20.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:22

Elbistan'da öğretmen, Beşiktaş'ta kadın futbol takımının yıldızı

"Hem futbol hem öğretmenlik zor oluyor ancak iki işi de sevdiğim için bu şekilde devam ediyorum"

"Okulumuzdaki yetenekli öğrencilerin benim gibi olmasını istiyorum"

"Yetenekli insanlar birilerinin elinden tutmasını bekliyor, o kişi umarım ben olacağım""Makyaj güneşli günlerde sıkıntı olmuyor, ancak yağmurlu havada makyaj yapamıyorum""Çok yetenekli öğrenciler var ama imkan bulamıyorlar""Milli takıma yeni sevgiler yetiştiriyor""Geçen yıl olduğu gibi bu sene de şampiyon olacağız"

Olgucan KALKAN - Ömer KOÇ - Kadir GÜNEŞ/ İSTANBUL, - Futbol sevgisi çocukluk yıllarında başlayan ve ailesinin de desteğiyle kendisini kanıtlayıp profesyonel futbolcu olan Sevgi Çınar; iki farklı şehirde, kilometrelerce uzak mesafede iki meslek yaparak hayatına devam ediyor. 2008 yılında profesyonel olarak futbol yaşantısına başlayan Sevgi, gösterdiği performansla Milli takıma davet edildi. Bu sezon transfer olduğu Beşiktaş ile şampiyonluk yarışı veren 25 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Mükrimin Halil Anadolu Lisesi'nde de Beden Eğitimi Öğretmenliği yapıyor. Görev yaptığı okulda kısıtlı imkanlarla yeni Sevgi'lerin hayatlarına dokunmaya çalışan Sevgi Çınar, iki mesleğini de devam ettirebilmek adına haftada en az 2 kez yolculuk yapmak zorunda kalıyor. Bunun yanında Beşiktaş ile deplasmanda oynanan maç haftalarında ise Sevgi'nin 4 kez yolculuk yaptığı da oluyor. Şehrin merkezindeki en köklü okullarından birisi olan Elbistan Mükrimin Halil Anadolu Lisesi'nde pazartesi ve salı günleri Beden Eğitimi dersine giren Sevgi Çınar, diğer günler İstanbul'da takımıyla antrenmanlara çıkıyor, hafta sonu yapılan maçın ardından da tekrardan Elbistan'da öğrencilerinin yanına dönüyor.Futbol kariyeri ve öğretmenliği iki farklı şehirde yürütmenin zor olduğuna dikkat çeken Sevgi Çınar, "İki tarafa da önem verdiğim için ikisini de birlikte götürmeye çalışıyorum. Fiziken ve maddi olarak zararı bana çok oluyor ama iki işi de sevdiğim için bu şekilde yürütüyorum. Gerçekten çok yetenekli insanlar var. Sadece birilerinin elinden tutmasını bekliyorlar. Birileri elinden tutarsa ki o kişinin kendim olacağımı düşünüyorum, inşallah güzel sporcular yetiştireceğiz" dedi."BENİM BEBEKLERİM DEĞİL, FUTBOL TOPLARIM VARDI"Futbola babası sayesinde başladığını belirten Çınar, "Futbola babam sayesinde başladım. Babam benim eski futbolcuydu. Onun sayesinde halı saha maçlarına gidiyordum, sokakta erkeklerle top oynuyordum. Benim bebeklerim yoktu, futbol toplarım vardı. Sürekli futbol topu ile haşır neşirdim. Babamdan sürekli futbol topu istiyordum. Çünkü mahallede ve betonda oynadığımız için sürekli aşınıyordu toplarımız. Genelde kız arkadaşlarımdan çok erkek arkadaşlarım vardı. Onlar lastik oynarken biz futbol oynardık. Okuldaki beden eğitim öğretmenim bana futbola başlamam açısından baya destek oldu. Erkekler ile okul takımında maçlar yapıyordum. Kızların oynaması yasaktı ama beden eğitimi öğretmenim bana izin verdi. Bu sayede büyük bir başarı sağladım. Futbola Adana'da başladım sonra farklı takımlara transfer oldum. Bu sene de Beşiktaş'tayım, bu şekilde futbol hayatım devam ediyor" şeklinde konuştu."ZOR OLUYOR ANCAK İKİ İŞİ DE SEVDİĞİM İÇİN BU ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUM"Öğretmenlik ve futbolu çok sevdiğini, ikisini de bir arada götürmek için çaba gösterdiğini ifade eden Sevgi Çınar, "Ders ve futbolu aynı anda idare etmek zor değil. Aslında ben derslerime daha çok önem veriyordum. Futbol oynuyordum zaten, en başlarda futbol benim için hobi olarak yaptığım bir şeydi. Şu an benim için yavaş yavaş meslek haline geliyor. Sonuç olarak ben öğretmenliği seviyorum, İzmir'de okudum, orada da oynuyordum futbolu. Orada da okulum bittikten sonra bu sene millilik atamasından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine atandım. İkisini bir arada götürmek zor oluyor. Ben oradaki verdiğim dersleri iki güne sıkıştırıyorum. Pazartesi ve salı günleri öğrencilerimle bütün derslerimi işliyorum. Daha sonra salı gecesi uçakla İstanbul'a geliyorum. Antrenmanlara katılım göstermeye çalışıyorum. Çünkü antrenmanlara katılım göstermediğimiz takdirde performans olarak etkileniyoruz, performansımız düşüyor. Ben de iki tarafa da önem verdiğim için ikisini de birlikte götürmeye çalışıyorum. Fiziken ve maddi olarak zararı bana çok oluyor ama iki işi de sevdiğim için bu şekilde yürütüyorum" dedi."OKULUMUZDAKİ YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BENİM GİBİ OLMASINI İSTİYORUM"Öğrencileriyle etkileşiminin iyi olduğunu söyleyen Çınar, "Öğrencilerim ben okula gitmeden milli futbolcu olduğumu öğrendiğim zaman, "Sevgi hoca gelecek, come to Mükrimin Ali" diyorlardı, okulun ismini söyleyip. Öğrencilerle etkileşimim çok iyi. Orada antrenman yapıyoruz, toplarımız az seviyede, oraya ben de yardımda bulundum, top da gönderdim. Kendi adıma forma yardımı da yaptım. Yetenekli öğrenciler var, onların da benim gibi olmalarını istiyorum. Okulumuzda futsal kız takımımız var. Onlar da inşallah önce lig birinciliği sonra da bölgeler arası yarışmalara katılacaklar" ifadelerini kullandı."YETENEKLİ İNSANLAR, BİRİLERİNİN ELLERİNDEN TUTMASINI BEKLİYOR, O KİŞİ UMARIM BEN OLACAĞIM"Başarılı sporcular yetiştirmek istediğini vurgulayan Sevgi Çınar, "İnanıyorum, inşallah da inandığımı gerçekleştiririm. Çünkü gerçekten çok yetenekli insanlar var. Sadece birilerinin ellerinden tutmasını bekliyorlar. Orada bir futbol takımı yok, ellerinden tutan kimse olmadığı için aileler genelde 'benim kızım doktor, mühendis olsun' kafasında oldukları için futbola fazla yönlendirmiyorlar. Ama birileri elinden tutarsa ki o kişi ben olacağımı düşünüyorum, inşallah güzel sporcular orada da yetiştireceğiz" diye konuştu. "MAKYAJ GÜNEŞLİ GÜNLERDE SIKINTI OLMUYOR, ANCAK YAĞMURLU HAVADA MAKYAJ YAPAMIYORUM"Makyaj ve bakım yaparak da sahaya çıktıkları günler olduğunu belirten Çınar, "Birçoğumuz aslında bakım yapıyor, makyaj yapıp sahaya öyle çıkıyor diyemem ama benim gibi süslü olup da sahaya çıkanlar oluyor. Mesela benim ojelerim var. Bazen makyaj yaparak çıkıyorum, güneşli günlerde rimel sürüyoruz, bazı maçlarda ise ruj bile sürüyorum. Ama yağmurlu havalar da bir etken, açık havada oynadığımız için makyaj yapamıyoruz. O yüzden makyajsız çıkıyoruz. Bir sıkıntı yaratmıyor, güneşli günlerde bazen terliyoruz ama makyajımız terleyince akmıyor. Yağmur, çamur olduğu zaman o şekilde akıyor. Onun dışında bir sıkıntı olmuyor, ojeler için zaten bir sıkıntı yok. Genelde ojesiz bir maça çıkmıyoruz" şeklinde konuştu."GEÇEN SENE OLDUĞU GİBİ BU SENE DE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"Geçen sezon Kadınlar 1'inci Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve ardından Beşiktaş'a transfer olan Sevgi Çınar, bu sezon da geçen sene olduğu gibi şampiyon olmak istediklerini belirterek, "Sezon bizim için güzel devam ediyor, iyi başladık. Sadece bir mağlubiyet aldık, o da şanssız bir anımıza denk geldi. Takım olarak çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah sezon sonunda da şampiyon olmayı düşünüyoruz. Çok sıkı çalışıyoruz, yöneticilerimiz bize gereken önemi ve desteği veriyor. Antrenman olsun, saha dışı veya saha içi olsun, taraftarlarımız olsun her türlü desteği alıyoruz. İnşallah bu sezon da geçen sene olduğu gibi şampiyon olacağız" diye konuştu.MİLLİ TAKIMA YENİ SEVGİ'LER YETİŞTİRİYORGörev aldığı Elbistan Mükrimin Halil Anadolu Lisesi'nde okulun kız futbol takımını da çalıştıran Sevgi Çınar ve öğrencileri, antrenmanlarını okul bahçesindeki beton zeminde gerçekleştiriyor. Elbistan'ın tercihleri arasında olmadığını ancak şehre geldikten sonra ilçeyi ve öğrencilerini çok sevdiğini belirten Sevgi Çınar, "Öğretmenlik için buraya atandım. Burası tercihim dışıydı ama Elbistan'ı sevdim, öğrencileri sevdim. Burada ülkemize yeni futbolcular, yeni sporcular kazandırmaya çalışıyoruz. İnşallah da güzel sporcular kazandırma şansımız olur. Gördüğünüz gibi imkanlarımız çok kötü. Kızlar beton zeminde çalışıyorlar herhangi bir spor salonları yok. Topları çok azdı, formaları yoktu. Forma yaptırıp okula top da getirdim ama yine de kısıtlı imkanlar var. Birileri, birilerinin elinden tutmadığı sürece maalesef bu işler olmuyor. Kızlarımızın okul maçları var. İnşallah ilden bölgeye gideriz. Çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı."ÇOK YETENEKLİ ÖĞRENCİLER VAR AMA İMKAN BULAMIYORLAR"Öğrencileri arasında çok yetenekli gençlerin olduğunu sözlerine ekleyen Sevgi Çınar, "Beşiktaş'ta futbol oynadığımdan dolayı derslerimi burada 2 gün işleme gibi bir durum oluyor. Pazartesi, salı burada bulunuyorum. Salı akşamı İstanbul'a geçiyorum ve pazar günü maçtan sonra Malatya Havaalanı'na, oradan da servisle Elbistan'a geliyorum. Haftanın 2 günü öğrencilere fırsat buldukça antrenman yaptırmaya çalışıyorum. Sağ olsun zümrelerim de, diğer beden eğitimi öğretmenlerim de bana çok yardımcı oluyorlar. Benim olmadığım zamanlarda onlar genelde kızlarla ilgileniyor. Kızlar dışında erkek takımlarımız da var. Voleybol, badminton takımımız da var. Ama ben futbolcu olduğum için futsal takımına daha çok önem veriyorum. Bir de kızların olması benim için büyük bir avantaj. Onlarla da fırsat buldukça çalışıyoruz. Belki çok yetenekliler ama burada gelişmişlik düzeyi çok az olduğu için imkan bulamıyorlar. Belki de çok güzel, çok iyi sporcular yetiştirilecek ama maalesef elinden tutan olmadıkça yetişemiyorlar" dedi.

