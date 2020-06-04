"Sesli kitabı ve e-kitabı da barındıracak platformu yakın vadede geliştireceğiz"
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"Sesli kitabı ve e-kitabı da barındıracak platformu yakın vadede geliştireceğiz"

"Medeniyetimizde Kitap, Kütüphane ve Yayıncılık" konulu online kültür programında kitap ve kütüphanenin önemi, sektördeki gelişmeler ve dijital yenilikler konuşuldu.

04.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:56

"Medeniyetimizde Kitap, Kütüphane ve Yayıncılık" konulu online kültür programında kitap ve kütüphanenin önemi, sektördeki gelişmeler ve dijital yenilikler konuşuldu.

Sultanbeyli Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün Twitter ve Facebook sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan etkinliği Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Yönetim Kurulu Başkanı Münir Üstün yönetti.

Sektördeki gelişmelere, sesli kitap ve e-kitap çalışmalarına değinen Üstün, "Yayıncılık çok bereketli, en az 20-35 kalemin evine ekmek götürdüğü, para kazandığı bir iştir." dedi.

Etkinliğe video konferans yöntemiyle katılan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, yayıncılığın manevi hazzın yüksek olduğu bir iş olduğunun altınız çizerek, "Bu iş sadece ticari kaygılarla yapılacak bir iş değil. Mutlaka manevi tarafı ağır basıyor ki bir çok yayınevi bununla devam ediyor. Bu önemli bir motivasyon." ifadesini kullandı.

Son 10 yılda bandrol alan kitap sayısının 214 milyondan 423 milyona yükseldiğini anımsatan Turşucu, bandrolden muaf olan Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Fakültesi ve 48 sayfanın altındaki kitaplar da dahil edildiğinde bu rakamın 600-700 milyona yaklaştığını anlattı.

Turşucu, Türkiye'de kişi başına düşen basılı kitap sayısının da 8-9'un üzerine çıktığını belirterek, "Bu arada basılan kitap aynı zamanda neredeyse satılan kitaptır. Kitap satılmasa zaten basılmaz." diye konuştu.

Kitap okuma oranlarının da yükseldiğini, bu yıl bandrol alan kitaplarda koronavirüs tedbirlerine rağmen artış gözlemlendiğini ve internet üzerinden kitap siparişlerinin de arttığını aktaran Turşucu, "Geleceğe dönük ümitvar olmamızı gerektirecek bir sürü gerekçe var." açıklamasını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan "Kütüphanem Cepte" mobil uygulaması sayesinde sistemde bulunan e-kitapların ücretsiz olarak okunabildiğini hatırlatan Turşucu, şunları ekledi:

"Bizim yapmamız gereken işlerden bir tanesi kitap dediğimiz bilgi taşıyan nesneye gençlerimizi ve insanımızı eriştirmek anlamında teknolojinin imkanlarını kullanmak. Sesli kitabı da, e-kitabı da içinde barındıracak platformumuzu yakın vadede geliştireceğiz. Özellikle telif hakkı devletin kendisinde olan yayınları toparlayacağımız bir platform oluşturmayı planlıyoruz."

"Okuyanlar kimseyi dinlemeden okumaya devam ediyor"

Basın Yayın Birliği (BYB) Başkanı Emrah Kısakürek de kitap okuma oranlarına ilişkin olumsuz sonuçların öne çıkarıldığı araştırmalara değinerek, "Bu araştırmaları yapanlar, ahkam kesenler zaten kitaba uzaklar. Kitapçıya gidip kitapla çok muhatap olmamış insanlar bunlar. Tabii ki Amerikayı yeniden keşfetmeye çalışıp, 'Bu Türkiye okumuyor' diyorlar. Ama okuyanlar önümüzde, onlar kimseyi dinlemeden okumaya devam ediyor." diye konuştu.

Yayıncılıkta dijital gelişmelerin geldiği noktaya ilişkin değerlendirmede bulunan Kısakürek, "Bizler yayıncı olarak kitabın içindeki bilgiyi her türlü ister hardcopy olarak, ister dijital ya da sesli olarak okuyucuya ulaştırmakla mükellefiz." dedi.

Geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u rahmetle yad eden Kısakürek, "Kitap konusunda çok titiz, her gördüğümde kitaptan bahseden bir bakan yardımcımızdı. Kitabı seven herkes bu ülkede seviliyor." ifadesini kullandı.

Ketebe Yayınları Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan ise yayıncılıkta teknolojik dönüşümün çok tartışılan bir konu olduğunu belirterek, "E-kitap 2000'lerin ortalarından bu güne kadar gündemde olan ama kullanımda olmayan bir şey." görüşünü ileri sürdü.

Çalışkan, "Matbu kitaptan vazgeçileceğini, gazetelerin ve dergilerin yaşadığı dönüşümün kitapta olacağına hiç ihtimal vermiyorum. Olsa bile sesli kitap, e-kitap kitabın yan ürünleri olarak, belki başka kitlelere, kitapla mesafesi daha farklı olan insanlara hitap edecek. Kitaba sahip oluyorsunuz o size bir aidiyet hissi veriyor. Onu almak için bir zahmete giriyorsunuz. Fakat indirdiğiniz şey size o hissi vermiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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