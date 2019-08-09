Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

09.08.2019 20:46

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu biri hamile kadın, 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasının işçilerini taşıyan Yılmaz Güney idaresindeki 20 S 0894 plakalı servis midibüsü, Sevindik Mahallesi Ankara Bulvarı'nda Fevzi Pınarbaşı yönetimindeki 07 AGJ 116 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle midibüs yan devrildi, otomobil ise demir bariyerleri kırarak karşı şeride geçti.

Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Midibüsün içerisinde sıkışan bazı yaralıları itfaiye ekipleri çıkarttı.

Kazada, sürücüler ile midibüste bulunan biri hamile kadın, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Servis midibüsünde 19 işçinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, olay yerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı.

Kaza nedeniyle yolun kent merkezi istikameti yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA