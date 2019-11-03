Serkan Kaya, Bursa'da sahneye çıktı

03.11.2019 12:47

BURSA'da sahneye çıkan arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Serkan Kaya, hayranlarına duygu yüklü bir gece yaşattı.

Sanatçı Serkan Kaya, dün gece Jolly Joker Bursa'da sahneye çıktı. Popüler şarkısı 'Tarifi Zor' ile konserine başlayan Kaya'yı yaklaşık 1500 kişi dinledi. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Serkan Kaya, repertuvarının ilk bölümünde yer verdiği duygu yüklü şarkılarıyla dinleyicilerini hüzünlendirdi. Ardından davulun da eşlik etmesiyle birlikte mekandaki coşkuyu artıran Kaya, dinleyicilerini eğlendirdi.

Kaynak: DHA

Konserine Bursa dışında İstanbul, Balıkesir gibi şehirlerden de gelenlerin olduğu görünce mutluluğunu dile getiren Kaya, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.