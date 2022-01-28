SERKA Yönetimi, Vali Öksüz başkanlığında Ardahan'da toplandı

ARDAHAN (İHA) - Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında Ardahan'da yapıldı.

Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı'nın 82.Yönetim Kurulu Toplantısı, Ardahan'daki Kongre Binası'nda gerçekleştirildi. SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında yapılan toplantıya Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan İl Genel Meclisi Başkanı Baha Yunusoğlu, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ile SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca katıldı.

Toplantıda, Ajans'ın çalışmaları, 2021 yılı mali destek programları kapsamında yürütülen projelerin durumu ile 2022 yılında ilan edilecek mali destek programları ele alındı. - KARS

İhlas Haber Ajansı - Yerel