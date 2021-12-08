Şerit ihlali yapan otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şerit ihlali yapan otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü

Şerit ihlali yapan otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ümmü Akyel (55), yaşamını yitirdi.

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ümmü Akyel (55), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Denizli- Antalya kara yolunda meydana geldi. Antalya'dan Denizli yönüne giden Ümmü Akyel yönetimindeki 07 BVZ 29 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Soner B. yönetimindeki 20 AER 639 plakalı TIR'la çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü Akyel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Akyel'in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, kazanın ardından TIR şoförü Soner B.'yi ifadesine başvurulmak üzere gözaltına aldı.


Şerit ihlali yapan otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü

Şerit ihlali yapan otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü

Şerit ihlali yapan otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü

Şerit ihlali yapan otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü

Öğrenci yurdunda satırla dehşet saçan aşçı tutuklandı

Öğrenci yurdunda satırla dehşet saçan aşçı tutuklandı

 Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı; o anlar kamerada

Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı; o anlar kamerada

 Aniden yola fırlayan atlar kazaya neden oldu! Hayvanın acı içinde kıvranışı yürek burktu

Aniden yola fırlayan atlar kazaya neden oldu! Hayvanın acı içinde kıvranışı yürek burktu

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title