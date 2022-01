Serious Sam Siberian Mayhem sistem gereksinimleri açıklandı

Devolver Digital'in yayınladığı efsanevi oyun serisi Serious Sam'in yeni oyunu Siberian Mayhem'den yeni bilgiler geldi ve Serious Sam Siberian Mayhem'in sistem gereksinimleri belli oldu. Serious Sam Siberian Mayhem sistem gereksinimleri neler? Serious Sam Siberian Mayhem kaç GB? Serious Sam Siberian Mayhem kaçTL? Serious Sam Siberian Mayhem ne zaman çıkacak? İşte cevapları…

Serious Sam Siberian Mayhem Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: 4-core CPU @ 2.5 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: nVidia GeForce 780/970/1050 or AMD Radeon 7950/280/470 (3 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Serious Sam Siberian Mayhem Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1909)

İşlemci: 8-core CPU @ 3.3 GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: nVidia GeForce 1080/2060 or AMD Radeon Vega64/5700 (8 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Serious Sam Siberian Mayhem Kaç GB?

Serious Sam Siberian Mayhem'i oynayabilmeniz için 25 GB kullanılabilir alan gerekmektedir.

Serious Sam Siberian Mayhem Kaç TL?

Serious Sam Siberian Mayhem'in ön sipariş fiyatı 45 TL iken normal fiyatı ise 50 TL'dir.

Serious Sam Siberian Mayhem Ne Zaman Çıkacak?

Serious Sam'in yeni oyunu Siberian Mayhem, 25 Ocak 2022 tarihinde PC'ye çıkış yapacak.

SERIOUS SAM SIBERIAN MAYHEM FRAGMANI

