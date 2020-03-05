Serenay Aktaş: Atiye çok başarılı olmuş

05.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:43

Akşam üzeri geldiği AVM'de kısa bir alışveriş turuna çıkan güzel oyuncu, kendine yöneltilen sorulara ayaküstü şöyle cevap verdi.

'Yeni sezona kadar bekleyeceğim'





Aktaş, "Şu sıralar herhangi bir proje teklifini kabul etmedim. Büyük ihtimal yeni sezona kadar bekleyeceğim. Şimdilik sporuma odaklanmış durumdayım. Vaktimi evimde dizi izleyerek geçiriyorum. En son Atiye'yi izledim çok başarılı bir iş çıkarmışlar" diye konuştu.