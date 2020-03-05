Serenay Aktaş: Atiye çok başarılı olmuş
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Serenay Aktaş: Atiye çok başarılı olmuş

Survivor yarışmasıyla adını duyuran başarılı oyuncu Serenay Aktaş, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı

05.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:43
Serenay Aktaş: Atiye çok başarılı olmuş

Akşam üzeri geldiği AVM'de kısa bir alışveriş turuna çıkan güzel oyuncu, kendine yöneltilen sorulara ayaküstü şöyle cevap verdi.

'Yeni sezona kadar bekleyeceğim'

Aktaş, "Şu sıralar herhangi bir proje teklifini kabul etmedim. Büyük ihtimal yeni sezona kadar bekleyeceğim. Şimdilik sporuma odaklanmış durumdayım. Vaktimi evimde dizi izleyerek geçiriyorum. En son Atiye'yi izledim çok başarılı bir iş çıkarmışlar" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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