Serdar Ortaç'ın Eşi Chloe Loughnan, Son Paylaşımıyla Sınırları Zorladı
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın son paylaşımını görenler "Serdar buna nasıl izin veriyor?" şeklinde yorumlar yaptı.
Uzun süre birbirinden ayrı kalan ve o dönemde ortaya çıkan ayrılık iddialarını sürekli olarak yalanlayan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan şimdilerde hasret gideriyor.
MUTLULUK POZLARI VERİYORLAR
Kendilerini görüntüleyen muhabirlere sürekli olarak haklarında yapılan haberlerin yanlış olduğunu açıklayan çift mutluluk pozları vermeye devam ediyor.
SON PAYLAŞIMIYLA SINIRLARI ZORLADI
Tüm bunlar olurken Ortaç'ın genç eşi Chloe'den yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Amerika'da gerçekleştirdiği bikini ve mayo çekiminden yeni bir kareyi takipçileriyle paylaşan Chloe büyük beğeni aldı.
YORUMLARDA SERDAR ORTAÇ'A GÖNDERME
Kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşımın altına "Serdar Ortaç buna nasıl izin veriyor?" şeklinde yorumlar yapıldı.
Chloe Loughnan'ın diğer paylaşımları;
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Süper Ötesi bayılıyorum.sakın serdarı bırakma yenge daha nnerde görcez bu harika vucudu.daha haber yapmazlar sonra.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kadın çok güzel.Herkes yani erkekler kıskandığı için binbir yalan ve yanlış yorum yapıyor.Neyse ne size ne herkesten.herkesin hayatı sizi niye bu kadar ilgilendiriyor ?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ya bizene sizene SANANE BANANE milletin eşindenCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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off yenge offfCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Bu kadın Serdar Ortaç’a aşıkCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır