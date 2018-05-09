Serdar Ortaç'ın Eşi Chloe Loughnan, Son Paylaşımıyla Sınırları Zorladı

Uzun süre birbirinden ayrı kalan ve o dönemde ortaya çıkan ayrılık iddialarını sürekli olarak yalanlayan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan şimdilerde hasret gideriyor.

MUTLULUK POZLARI VERİYORLAR

Kendilerini görüntüleyen muhabirlere sürekli olarak haklarında yapılan haberlerin yanlış olduğunu açıklayan çift mutluluk pozları vermeye devam ediyor.

SON PAYLAŞIMIYLA SINIRLARI ZORLADI

Tüm bunlar olurken Ortaç'ın genç eşi Chloe'den yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Amerika'da gerçekleştirdiği bikini ve mayo çekiminden yeni bir kareyi takipçileriyle paylaşan Chloe büyük beğeni aldı.

YORUMLARDA SERDAR ORTAÇ'A GÖNDERME

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşımın altına "Serdar Ortaç buna nasıl izin veriyor?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Chloe Loughnan'ın diğer paylaşımları;