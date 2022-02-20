Serdar Dursun'un zıplayarak kullandığı penaltı olay oldu! Maç bitti espriler hala havada uçuşuyor
Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe'ye Hatayspor karşısında galibiyeti getiren Serdar Dursun'un 2. penaltıyı kullanma şekli sosyal medyada büyük ilgi çekti. Zıplayarak kullandığı penaltıyı gole çeviren Serdar Dursun için futbolseverler birbirinden esprili paylaşımlara imza attı.
Hatayspor'u Serdar Dursun'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Milli futbolcunun karşılaşmada kullandığı 2. penaltı vuruşundaki tarzı ise dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Bruno Fernandes ve Jorginho gibi dünyaca ünlü yıldızlara benzer bir penaltı vuruşu gerçekleştiren Serdar Dursun, topa gelirken zıpladı ve yere düştüğü anda şutunu çekti. Penaltı vuruşunda golü bulan milli futbolcu için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Bazı futbolseverler bu vuruş tarzıyla dalga geçerken bazıları ise kaleciyi şaşırtmak için güzel bi hamle olduğunu öne sürdü.