Serdar Dursun'un zıplayarak kullandığı penaltı olay oldu! Maç bitti espriler hala havada uçuşuyor - Haberler
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Serdar Dursun'un zıplayarak kullandığı penaltı olay oldu! Maç bitti espriler hala havada uçuşuyor

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Serdar Dursun'un zıplayarak kullandığı penaltı olay oldu! Maç bitti espriler hala havada uçuşuyor

Fenerbahçe'ye Hatayspor karşısında galibiyeti getiren Serdar Dursun'un 2. penaltıyı kullanma şekli sosyal medyada büyük ilgi çekti. Zıplayarak kullandığı penaltıyı gole çeviren Serdar Dursun için futbolseverler birbirinden esprili paylaşımlara imza attı.

Hatayspor'u Serdar Dursun'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Milli futbolcunun karşılaşmada kullandığı 2. penaltı vuruşundaki tarzı ise dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bruno Fernandes ve Jorginho gibi dünyaca ünlü yıldızlara benzer bir penaltı vuruşu gerçekleştiren Serdar Dursun, topa gelirken zıpladı ve yere düştüğü anda şutunu çekti. Penaltı vuruşunda golü bulan milli futbolcu için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Bazı futbolseverler bu vuruş tarzıyla dalga geçerken bazıları ise kaleciyi şaşırtmak için güzel bi hamle olduğunu öne sürdü.

Serdar Dursun'un zıplayarak kullandığı penaltı olay oldu! Maç bitti espriler hala havada uçuşuyorGörüntü: Beinsports

Serdar Dursun'un zıplayarak kullandığı penaltı olay oldu! Maç bitti espriler hala havada uçuşuyorGörüntü: Beinsports

Serdar Dursun'un zıplayarak kullandığı penaltı olay oldu! Maç bitti espriler hala havada uçuşuyorGörüntü: Beinsports

Serdar Dursun'un zıplayarak kullandığı penaltı olay oldu! Maç bitti espriler hala havada uçuşuyorGörüntü: Beinsports

Serdar Dursun'un zıplayarak kullandığı penaltı olay oldu! Maç bitti espriler hala havada uçuşuyor

Serdar Dursun'un zıplayarak kullandığı penaltı olay oldu! Maç bitti espriler hala havada uçuşuyor

Serdar Dursun'un zıplayarak kullandığı penaltı olay oldu! Maç bitti espriler hala havada uçuşuyor

Serdar Dursun'un zıplayarak kullandığı penaltı olay oldu! Maç bitti espriler hala havada uçuşuyor

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Serdar Dursun, Fenerbahçe, Süper Lig, Spor, Haberler

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