Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9890 liradan, avro 6,5780 liradan güne başladı.
07.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9890 liradan, avro 6,5780 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9870 liradan alınan dolar, 5,9890 liradan satılıyor. 6,5760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5780 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9850 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5820 lira olmuştu.
Kaynak: AA