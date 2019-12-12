12.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:25

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 274,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 274,70 liradan, bin 809 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 830 liradan, 250,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 254,50 liradan, bin 768 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 788 liradan, 884 liradan alınan Yarım Ziynet 894 liradan ve 442 liradan alınan Çeyrek Ziynet 447 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA