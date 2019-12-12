Serbest piyasada altın fiyatları
Haberler » Güncel » Serbest piyasada altın fiyatları - Haber

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,70 lira oldu.

12.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:25
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,70 lira oldu.

'da 274,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 274,70 liradan, bin 809 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 830 liradan, 250,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 254,50 liradan, bin 768 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 788 liradan, 884 liradan alınan Yarım Ziynet 894 liradan ve 442 liradan alınan Çeyrek Ziynet 447 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler