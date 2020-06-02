Serasını sulamaya gitti, kanalda ölü bulundu
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Serasını sulamaya gitti, kanalda ölü bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde serasını sulamak için evden ayrılan Süleyman Öz, sulama kanalında ölü bulundu.

Serasını sulamaya gitti, kanalda ölü bulundu
02.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:21

Mersin'in Bozyazı ilçesinde serasını sulamak için evden ayrılan Süleyman Öz, sulama kanalında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Beyreli Mahallesi Karabucak mevki'inde sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Sulama sırası kendisine gelen 66 yaşındaki Süleyman Öz, serasını sulamak için sabah erkenden evinden ayrıldı. Uzun süre geçmesine rağmen eve dönmeyen ve telefona cevap vermeyen Süleyman Öz'ü merak eden eşi Gönül Öz, durumu yakınlarına bildirdi.

Bu sırada serasını sulamak için gelen sera komşusu, kanalın içerisinde hareketsiz yatan bir beden görünce durum emniyet güçlerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekibi ve Süleyman Öz'ün yakınları, kanaldaki cesedin Öz'e ait olduğunu belirledi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Süleyman Öz'ün cesedi, ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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