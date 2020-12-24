Şentop: "Tek bir tablo binlerce kelimenin izahta kifayetsiz kaldığı anlamları ortaya çıkarmaya kafidir"
24.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:28
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Dinleyici detayları TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekilerin sergiyi gezmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir Tabloları Sergisi"nde konuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Dinleyici detayları
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekilerin sergiyi gezmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir Tabloları Sergisi"nde konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı