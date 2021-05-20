Sentetik ecza ilaçlarıyla yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı
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Sentetik ecza ilaçlarıyla yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı

Sentetik ecza ilaçlarıyla yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde emniyet güçlerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti veya kullanımından şüphelendiği 3 araca yaptığı operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde emniyet güçlerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti veya kullanımından şüphelendiği 3 araca yaptığı operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi ile Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti veya kullanımından şüphelendiği 3 araç üzerine yaptığı operasyonda, araçlar içerisinde 6 kişi, savcılık talimatı ile gözaltına alınmıştı. Şüpheli şahısların gözaltı işlemlerinin ardından araçlar üzerinde narkotik madde arama köpeği 'Lito'nun da desteğiyle yapılan detaylı aramada 6 bin 678 adet sentetik ecza ilaç, 7,2 gram kristal adı verilen uyuşturucu madde ile uyuşturucu tüketiminde kullanılan 3 adet düzenek ele geçirilmişti. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan 6 kişiden S.Y., S.Y., O.A. ve M.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Ö.C.T. ve K.Ö. isimli şüpheliler ise tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - MANİSA

Sentetik ecza ilaçlarıyla yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı
Sentetik ecza ilaçlarıyla yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı
Sentetik ecza ilaçlarıyla yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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