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Şenol Güneş'ten hayvanseverlere destek

Şenol Güneş'ten hayvanseverlere destek
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzon'da bulunan A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon Hayvanları Koruma Derneği'ni (TRAHAYKO) ziyaret etti.

TRABZON (DHA) - Trabzon'da bulunan A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon Hayvanları Koruma Derneği'ni (TRAHAYKO) ziyaret etti.

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, boyun fıtığı tedavisi görmek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geçtiğimiz hafta Trabzon'a geldi. Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaret eden ve eski dostlarıyla görüşen Güneş, hayvanseverleri unutmadı. Trabzonspor'un eski Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ile birlikte TRAHAYKO'yu ziyaret eden Güneş, dernek başkanı Lütfiye Tüzün Kurban'la görüştü. Bakıma muhtaç hayvanlarla yakından ilgilenen Güneş, yaralı hayvanların tedavisi için TRAHAYKO'ya destekte bulundu. Trabzon ziyaretini tamamlayan Şenol Güneş yarın İstanbul'a dönecek.


Şenol Güneş'ten hayvanseverlere destek

Şenol Güneş'ten hayvanseverlere destek

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Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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