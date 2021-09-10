Şenol Güneş, dev zirvede Nihat Özdemir'e içini döktü: Zaten bırakacaktım, vatan haini ilan edildim

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün Riva'da bir araya geldi. Güneş, tüm başarısızlığı üstlendi. Yaşadığı zor duyguları da Başkan'a belirtti. Deneyimli teknik adam, "Dünya Kupası'nda bırakmak istiyordum. Uğurcan'ı kaleye alıyorum F.Bahçeliler, Altay'ı alıyorum Trabzonlular zarar veriyor. Emre'yi yanıma alayım dedim, Trabzon'da vatan haini ilan edildim" dedi.

A Milli Futbol Takım'ın Hollanda'ya 6-1 mağlup olması sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş toplantı yapma kararı aldı. Milliyet gazetesi; toplantıda konuşulanları aktardı.

İşte yaşananlar:

"ALINACAK KARARA SAYGI DUYUYORUM"

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile dün bir araya gelen Şenol Güneş'in, "Ortada bir başarısızlık varsa bu benden kaynaklıdır. Alınacak her türlü karara saygı duyuyorum. Türk Sporu ve özellikle Türk futboluna ne faydalı olacaksa o adımı atarım. İsterseniz istifamı vereyim. İsterseniz siz görevden alın" dediği öğrenildi.

İKİ TARAF DA DÜŞÜNCELERİNİ DİLE GETİRDİ

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Hollanda yenilgisi sonrası tüm eleştiri oklarını üzerine çeken ve A Milli Takım'daki geleceği tartışılır hale gelen Teknik Direktör Şenol Güneş ile dün sabah bir araya geldi. Görüşmede iki taraf da düşüncelerini açık sözlülükle dile getirdi. Güneş, "Beni ve futbolcularımı çok üzen tavır ve söylemlerle karşılaştık, bunları gerçekten hiç hak etmedik. Ortada bir başarısızlık varsa bu benden kaynaklıdır" diyerek sözlerine başladı ve şöyle devam etti:

"İSTERSENİZ İSTİFAMI VEREYİM"

"Evet son Hollanda maçının kadro seçiminde hatam var. Örneğin Orkun yerine Ozan Tufan ile başlayabilirdim. Ama Ozan karantinadan yeni çıkmış, fazla antrenman yapmamıştı. Ne vereceğini bilemediğimiz için böyle bir karar aldık. Burada yanlış yapmış olabilirim. Hepsini kabul ediyorum. Bunun sonucunda da alınacak her türlü karara saygı duyuyorum. Türk Sporu ve özellikle Türk futboluna ne faydalı olacaksa o adımı atarım. İsterseniz istifamı vereyim. İsterseniz siz görevden alın."

"BÜYÜK İŞLER BAŞARACAKLAR"

Güneş, "Burada öncelik ne benim, ne de yerime gelecek hocadır. Öncelik hala Dünya Kupası finallerine gitme şansı bulunan Milli Takımdır. Onun için ne yapmalıyız ona bakmalıyız. Ortada zor bir durumun olduğu kesin. Her karara saygılı olduğumu tekrar söylüyorum. Çok genç, heyecanlı ve mutlaka başarılı olmak isteyen ve bu yüzden de zaman zaman hatalar yapan bir takımımız var. İnanın bu gençler büyük işler başaracaklar" dedi. Güneş ile Özdemir bugün bir kez daha bir araya gelecek ve son karar belli olacak.

"SÖZLEŞME İNCELENDİ"

Başkan Nihat Özdemir ile Şenol Güneş arasındaki görüşmede, tecrübeli hocanın aldığı maaş da yine ana başlıklardan birini oluşturdu. Bu konudan çok rahatsız olan Güneş, "İlk günden beri bir maaştır tutturdular. Siz de biliyorsunuz ki gelir gelmez benim sözleşmemi Türk parası üzerinden yaptık. Ben önceki hocalar gibi döviz cinsinden para almıyorum. Ama kamuoyundan algı bambaşka..." dedikten sonra federasyon yetkililerinden sözleşme örneğinin çıkarılıp getirilmesini istedi. Ardından ikili sözleşmeyi inceledi.

"SİZE DAHA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Teknik Direktör Şenol Güneş'in görüşmede Hollanda maçında tribünlerden gelen protestolara da değindiği ve "Kendimden çok size yönelik tepkilere üzüldüm. Torununuz yanınızdayken böyle bir durumla karşı karşıya kalmanız beni daha fazla yıprattı. Çünkü siz bunları hiç hak etmediniz" dediği belirlendi.

"8+3'E KARŞIYDIM"

Teknik Direktör Şenol Güneş, kamuoyu tarafından sürekli önüne yabancı konusunun da getirildiğini ve bundan rahatsızlık duyduğunu belirtti, "Karadağ maçı bitmiş hemen ne alakası varsa yabancı sayısı ile ilgili tartışmalar başladı. Sayı değiştiği için bu sonucun alındığını bile söyleyen çıktı. Ne alakası var, bu maçla yabancı sayısının... Bu durum bile bizi hedef göstermek için kullanılıyor. Siz de iyi biliyorsunuz ki 8+3'e ben de karşı çıktım. Önerim 12'den itibaren kademeli düşüştü" dedi.

"EMRE'Yİ ÇOK İSTEDİM"

Güneş, Milli Takım'da yaşadığı rahatsızlıkları da dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı; "Ne yazık ki herkes buraya kulüp takımı gibi bakıyor. Milli Takım kavramından, milli duygulardan çok uzaklaştık. Örneğin Emre Belözoğlu'nu yanıma almak istedim. Bu konuda epeyce yol da aldık. Ama bu kararımdan dolayı Trabzon'da kendi şehrimde vatan haini ilan edildim. Oysa bu gençleri, bu takımı en iyi tanıyan isimdi Emre... Çok faydalı olabilirdi. Hem bana, hem oyunculara..."

"ZATEN BIRAKACAKTIM"

"Benim hedefim Dünya Kupası sonrası görevi bir başkasına bırakmaktı. Aslında bu yönde de hazırlıklarım vardı. Bazı isimleri kendim hazırlamak istiyordum. Ama bir kulüpçülüktür gidiyor. Altay'ı oynatıyorum Trabzonlular ayağa kalkıyor, Uğurcan kaleye geçiyor bu kez Fenerbahçeliler tepki veriyor. Türk futboluna bu kadar zarar veren, taraftar, yönetici ve medyanın olduğu bir ortamda bu çocukları milli çatı altında birleştirmek inanın başlı başına bir iş."

"ORTADA CİDDİ BİR BAŞARISIZLIK VAR"

Başkan Nihat Özdemir'in ise toplantıda, "Hocam ortada ciddi bir başarısızlık var. Tüm Türkiye'yi üzen, hiçbirimizin beklemediği bir sonuç ortaya çıktı. Önümüzde 4 maçımız var ve süreç çok kısa. Sizinle devam edip etmeme konusunda yönetim kurulu arkadaşlarımla bir toplantı yapacağım. Onların da fikirlerini aldıktan sonra tekrar bir araya geliriz. Hep birlikte ne size, ne de Türk futboluna zarar verecek bir adım atmadan sağlıklı bir yol haritası belirleyeceğimize inanıyorum. En doğru kararı alırız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.