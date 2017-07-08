Semih Kaya'ya Sürpriz Talip

Galatasaray'ın milli stoperi Semih Kaya'ya Çekya'nın köklü kulüplerinden Sparta Prag talip. Çek takımı Semih Kaya için sarı kırmızılı kulübe 2 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli önerdi. Galatasaray'dan yıllık 1.8 milyon Euro alan Semih Kaya'nın da transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.



Semih'in, sözleşmesinin son yılında kulübüne para kazandırıp ayrılmak istediği belirtilirken, ilerleyen günlerde bu transfer için tarafların yeniden masaya oturacağı kaydedildi.



Geçtiğimiz sezon 20 Lig, 7 kupa maçında görev yapan Semih Kaya 2 gol atıp 2 sarı kart görmüştü.