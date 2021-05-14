Selçuklu Mahallesi'ne yeni pazar yeri ve sosyal tesis için yıkım çalışması başladı
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Selçuklu Mahallesi'ne yeni pazar yeri ve sosyal tesis için yıkım çalışması başladı

Selçuklu Mahallesi'ne yeni pazar yeri ve sosyal tesis için yıkım çalışması başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesi'ne nitelikli bir 'Pazar Yeri ve Sosyal Tesis' projesi yapımı için yıkım çalışmalarına başladı.

Melikgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesi'ne nitelikli bir 'Pazar Yeri ve Sosyal Tesis' projesi yapımı için yıkım çalışmalarına başladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yeni proje ile birlikte pazar yerlerini yalnızca alışveriş yapılan merkez olmaktan çıkararak sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçların da karşılandığı sosyal tesisler olarak işlevlendireceğini belirterek şunları söyledi:

"Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Selçuklu Mahallemizdeyiz. Sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek, yollar, parklar, sosyal tesisler yapıyoruz. İşlerin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda şu anda Eskişehir Bağları dediğimiz Selçuklu Mahallemizdeyiz. Buradaki pazar yeri oldukça eski pazar yeri ve burada bu güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Buraya belediyemiz tarafından üst tarafı sosyal tesis alt tarafı pazar yeri olacak bir proje yapıyoruz. Hem bayanlara eğitim verilecek hem de aynı zamanda da burada jimnastik yapabilecekleri spor tesisi olacak Bunun haricinde bir de kütüphane şeklinde çocuklar ders çalışabilecekleri güzel bir mekana kavuşacaklar. Şu anda ihalesini yaptık. Eski pazarın söküm çalışmaları bizzat belediyemiz tarafından yapılıyor. İnşallah bir ay içerisinde buranın temelini atacağız yazın sonuna kadar da tamamlamayı düşünüyoruz. Hem pazarcı esnafımız nitelikli alanda işini yapacak, aynı zamanda da vatandaşlarımız çok nitelikli güzel bir noktada alışveriş yapabilecek. 7 milyon TL civarında bir büyük bir yatırım bedeli var. Burada sosyal tesis yoktu. Büyük bir ihtiyaç vardı. Bu yeni proje ile birlikte hem kadınlarımız için hem gençlerimiz için güzel bir sosyal tesisi buraya kazandırıyoruz."

Selçuklu Mahalle Muhtarı Murat Yılmaz ise, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Selçuklu Mahallemizde büyük bir ihtiyaç vardı. Pazarcı arkadaşlarımız, vatandaşlarımız büyük rezillikler çekiyordu, çatısı akıyordu. Sizlerin sayesinde Selçuklu Mahallesine güzel bir pazar yeri kazandırıyoruz." diye konuştu.

Sosyal tesis içerisinde akıl küpü çalışma istasyonu, çeşitli atölyeler, çocuk oyun alanları, kafeterya, fitness salonu ve servis mekanları yer alacak. Gençlerin bir arada ders çalışmalarına imkan verecek akıl küpü çalışma istasyonunda tek kişilik çalışma alanları, çoklu çalışma alanları bilgisayar destekli çalışmalara imkan tanıyan alanlar, çay kahve mola köşeleri bulunacak. - KAYSERİ

Selçuklu Mahallesi'ne yeni pazar yeri ve sosyal tesis için yıkım çalışması başladı
Selçuklu Mahallesi'ne yeni pazar yeri ve sosyal tesis için yıkım çalışması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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