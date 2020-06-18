Selahattin Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı Türk atletizminin duayen isimlerinden, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Üyesi Selahattin Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.

Türk atletizminin duayen isimlerinden, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Üyesi Selahattin Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı.

Yıldız'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ve okunan dualarından ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA