Selahattin Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı
Türk atletizminin duayen isimlerinden, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Üyesi Selahattin Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.
18.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:11
Türk atletizminin duayen isimlerinden, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Üyesi Selahattin Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı.
Yıldız'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ve okunan dualarından ardından toprağa verildi.
Kaynak: AA