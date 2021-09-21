Sel bölgesinde 90 bin tomruk toplandı - Haberler
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Sel bölgesinde 90 bin tomruk toplandı

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel
Sel bölgesinde 90 bin tomruk toplandı

KASTAMONU ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketinde, denize sürüklenen 90 bin tomruk toplandı.

KASTAMONU ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketinde,  denize sürüklenen 90 bin tomruk toplandı.

Kastamonu ve Sinop'ta 12 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde binlerce tomruk, sel sularıyla birlikte sürüklendi. Çoğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sel sularına kapılan tomrukların 8 bini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü ekiplerince 'kafes ağ' yöntemi ile denizden alınarak, orman işletme müdürlüklerine teslim edildi. Selde ıslanan ve denize sürüklenen; ancak özelliğini kaybetmeyen tomruklar kalas ebatlarında biçilip, fırınlanarak, nemden arındırılmaya başlandı. Orman işletme müdürlüklerine ait olan tomruklar üzerlerindeki damga ya da 1 ile 5 metre arasında değişen boyutlarından ayırt edilerek tespit ediliyor. Kayıp mal beyanında bulunanlar ise kendilerine ait olan tomrukları toplama merkezlerinde çap, boyut ve damgasından tespit ederek, atölyelerine götürecek.


Sel bölgesinde 90 bin tomruk toplandı

Sel bölgesinde 90 bin tomruk toplandı

Sel bölgesinde 90 bin tomruk toplandı

Sel bölgesinde 90 bin tomruk toplandı

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sel bölgesinde 90 bin tomruk toplandı - Haberler
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