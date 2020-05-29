Seks fantezisi için ellerinde palalarla yanlış eve giren iki kişiden biri aklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Seks fantezisi için ellerinde palalarla yanlış eve giren iki kişiden biri aklandı

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde, seks fantezisi için eve çağrılan ancak ellerindeki palalarla sabah 06.15'te yanlış eve giren iki adamdan biri mahkemede aklandı.

Seks fantezisi için ellerinde palalarla yanlış eve giren iki kişiden biri aklandı
29.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:51

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde, seks fantezisi için eve çağrılan ancak ellerindeki palalarla sabah 06.15'te yanlış eve giren iki adamdan biri mahkemede aklandı.

Avustralya medyasında yer alan haberlere göre, olay Griffith kentinde geçen Temmuz'da yaşandı.

Adı açıklanmayan bir erkek, "elleri bağlı ve yarı çıplak olarak süpürgeyle okşanma" fantezisi için Facebook üzerinden iki adamla anlaştı.

Mahkeme kayıtlarına göre eve çağrılan kişilere 5.000 Avustralya doları (yaklaşık 3.300 ABD doları) teklif edildi.

Adres değişikliği

Ancak bu kişi başka bir yere taşındı ve yeni adresini Facebook'ta güncellemesine karşın, bunu fantezisi için anlaştığı adamlara bildirmedi.

İki adam, 14 Temmuz'da eski adrese gitti. Uykusunda sesler duyan ev sahibi, uyku maskesini çıkardığında yatağının ucunda iki kişinin ellerinde palalarla beklediğini gördü.

Adamlar, "Kevin, sen misin?" diye sordu. Terrence Leroy adlı kişi, paniğe kapılan ve çığlık atan ev sahibinden özür dilerken, diğeri bu adamla el sıkıştı.

Ev sahibi, adamlar gittikten sonra polisi aradı.

Adamlar bu sırada müşterilerini arayıp kapıda kendilerini bekleyen bir araçla yeni adrese gitti.

Polis bu kişileri, müşterileriyle kahvaltı yaparken buldu. Polis araçta bulunan palalara el koyarken, adamlara başkasının evine silahla girmek suçundan dava açıldı.

Avukatı duruşmada, Leroy'un kötü bir niyeti olmadığını ve bunun "yarı çıplak olarak süpürgeyle okşanma fantezisi olan bir kişiyle yapılmış ticari bir anlaşmadan" ibaret olduğunu palaların da fantezi için getirildiğini söyledi.

Yargıç, saldırı kastı olmadığına kanaat getirerek Leroy'u akladı. Diğer kişiyle ilgili davanın akıbeti bilinmiyor.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü Haber
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi Haber
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı Haber
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
Sırlar ortaya çıkıyor! Uçaktaki cinsel ilişki skandalında yeni detay Haber
Sırlar ortaya çıkıyor! Uçaktaki cinsel ilişki skandalında yeni detay
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Filmleri aratmayan görüntü! İki grup av tüfekleriyle sokak ortasında çatıştı
Filmleri aratmayan görüntü! İki grup av tüfekleriyle sokak ortasında çatıştı
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor
Korona engeline takılan doktor çift, çalıştıkları hastanede evlendi
Korona engeline takılan doktor çift, çalıştıkları hastanede evlendi
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
20 cariyesiyle lüks otele kapanan Kral yaptığıyla tartışma yarattı
20 cariyesiyle lüks otele kapanan Kral yaptığıyla tartışma yarattı
Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi eser görenleri büyüledi
Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi eser görenleri büyüledi
Cilt bakım losyonlarındaki tehlike! Korkunç kareleri hemşire paylaştı
Cilt bakım losyonlarındaki tehlike! Korkunç kareleri hemşire paylaştı
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
ABD'de şiddet eylemlerine dönen ırkçılık karşıtı protestolarda polis binası saldırıya uğradı
ABD'de şiddet eylemlerine dönen ırkçılık karşıtı protestolarda polis binası saldırıya uğradı
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Adnan Menderes Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Gülçin Ergül Ersin Korkut Seren Serengil
Spor Ali Koç Can Bartu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Karar Kabine Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Seks fantezisi için ellerinde palalarla yanlış eve giren iki kişiden biri aklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 14:51:01. #1.14#
title