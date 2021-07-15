Şekerpare Müzikali Aliağa'da Sahnelendi
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Şekerpare Müzikali Aliağa'da Sahnelendi

Şekerpare Müzikali Aliağa'da Sahnelendi
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Uzun süren pandemi kısıtlamaları sonrasında Aliağa'da perde 'Şekerpare' Müzikali ile açıldı.

Uzun süren pandemi kısıtlamaları sonrasında Aliağa'da perde 'Şekerpare' Müzikali ile açıldı.

Türk Sinemasının klasikleri arasında yer alan 'Şekerpare' filmi müzikal olarak Aliağa Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Yavuz Tuğrul'un kaleme aldığı ve Engin Alkan tarafından tiyatroya uyarlanan oyunun yönetmenliğini Gülder Pınar yaptı.

TİYATROSEVERLER UNUTULMAZ BİR GECE YAŞADI

Aliağa Belediyesi Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda pandemi kuralları çerçevesinde sahnelenen müzikalde oyuncular, dansları ve muhteşem oyunculuk performanslarıyla beğeni topladı. İki perdelik komedi türündeki oyunu Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, tiyatroseverlerle birlikte izledi. Kahkaha dolu anların yaşandığı oyunda izleyenler unutulmaz bir gece yaşadı.

OYUNCULARDAN BAŞKAN SERKAN ACAR'A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Oyun sonunda tiyatro tutkunları tarafından ayakta alkışlanan oyuncular, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı sahneye davet ederek sanata verdiği desteklerden ötürü plaket takdiminde bulundu.

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR: "İNANCIMIN ANA SEBEBİ ÇOK GÜVENDİĞİM ALİAĞA HALKIDIR"

Aliağa'nın sanatına, kültürüne maddi manevi her şeyini koyarak Aliağa Şehir Tiyatrosu'nu kuran oyuncuların en büyük alkışı hak ettiğini ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Aliağa olarak bir ALBET'imiz vardı şimdi Aliağa Şehir Tiyatromuz var. Aliağamızın kültür ve sanat şehri olacağına inancım tam. İnancımın ana sebebi çok güvendiğim Aliağa halkıdır. Sanata destek olarak Aliağa'yı sadece sanayi değil kültür ve sanat şehri olarak da anacağız" dedi.

YÖNETMEN GÜLDER PINAR: "DEĞERLİ MÜZİKALİ ALİAĞA'YA KAZANDIRDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Şekerpare Müzikali'nin danslarından dekoruna, şarkılarından bestelerine kadar itinayla çalıştıkları bir oyun olduğunu belirten oyuncu yönetmen Gülder Pınar, "Aliağa Şehir Tiyatrosu'nun kurulma aşamasında çok büyük emeği olan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın yanımızda olması bizleri çok mutlu etti. Değerli Aliağa seyircisi ve İstanbul'dan yine çok değerli yönetmenler aramızdaydı. Aliağa Şehir Tiyatrosu olarak bu değerli müzikali Aliağa'ya kazandırdığımız için çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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