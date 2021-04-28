Şekerlemecilerde erken bayram yoğunluğu
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Şekerlemecilerde erken bayram yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Haberler | Güncel

Şekerlemecilerde erken bayram yoğunluğu -Şekerlemeci Yavuz Çarşıbaşı: "Kısıtlamalarda vatandaşlarımızın sevdiklerini mutlu edebilmesi için paket servis ile çalışmaya devam edeceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından tam kapanmaya saatler kala şekerlemecilerde...

Şekerlemecilerde erken bayram yoğunluğu

-Şekerlemeci Yavuz Çarşıbaşı: "Kısıtlamalarda vatandaşlarımızın sevdiklerini mutlu edebilmesi için paket servis ile çalışmaya devam edeceğiz"

KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından tam kapanmaya saatler kala şekerlemecilerde erken Ramazan Bayramı yoğunluğu başladı. Kısıtlamada paket servis olarak hizmet vereceklerini söyleyen Şekerlemeci Yavuz Çarşıbaşı, "Kısıtlamalarda vatandaşlarımızın sevdiklerini mutlu edebilmesi için paket servis ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Eskisi kadar misafir olmadığı için vatandaşların daha çok özel şekerlemeleri tercih ettiğini söyleyen Yavuz Çarşıbaşı, "Fiyatlarımız Ramazan Bayramı'nda da önceki fiyatlarımızla hemen hemen aynı. Yüzde 5'lik bir artış var diyebilirim. Fiyatlar da cam şekerlerimizde 25 TL'den başlayıp 40 TL'ye kadar değişiyor. Çikolatalarımız 50 TL'den 200 TL'ye kadar değişiyor. Lokumda daha çok çeşidimiz var, onlar da 10 TL'den başlıyor 100 TL'ye kadar çeşitler mevcut. Çeşit çokluğunda çikolata mutlaka var ve çok tercih ediliyor. Çikolatada da daha çok özel çeşitler var çünkü insanlar artık misafir çok gelmediği için, daha çok beğendikleri özel ürünleri, daha çok çikolatalı ürünleri beğeniyorlar. Bunlar da özel ürünler diyebiliriz" dedi.

Çarşıbaşı, kapanmadan dolayı yoğunluğun erken başladığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tam kapanmadan önce yoğunluğumuz oluyor. Haliyle insanlar yine bayram şekerlerini almak için bir yoğunluk oluşturuyor. Hijyen kurallarımıza dikkat ederek ve covid kurallarına uyarak hizmetimizi vermeye çalışıyoruz. Yoğunluk erken başladı. Daha doğrusu tam ortadan başladık. Biz haliyle gıda şirketi olduğumuz için diğer esnaf arkadaşlarımız gibi hizmette olacağız. Yine tam kapanmada bayrama kadar açığız ve hizmet vermeye devam edeceğiz. Paket servisimiz devam edecek. Yine sosyal medya üzerinden siparişlerimizi alacağız. Vatandaşlarımız da bizlere buralardan ulaşarak sipariş verip, sevdiklerine bayram hediyesi bırakabilir ve onları mutlu edebilirler. Bizler de kapılarına temassız şekilde siparişlerini bırakacağız."

Şekerlemecilerde erken bayram yoğunluğu
Şekerlemecilerde erken bayram yoğunluğu
Şekerlemecilerde erken bayram yoğunluğu
Şekerlemecilerde erken bayram yoğunluğu
Şekerlemecilerde erken bayram yoğunluğu
Şekerlemecilerde erken bayram yoğunluğu
Şekerlemecilerde erken bayram yoğunluğu
Şekerlemecilerde erken bayram yoğunluğu
Şekerlemecilerde erken bayram yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN

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