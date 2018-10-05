Şehitlerimizi Uğurluyoruz

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu, memleketi Samsun'un Ladik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Göksu (29) için Merkez Avcı Sultan Mehmet Camisi önündeki meydanda düzenlenen törende, anne Fidase, baba Arif Göksu ile yaklaşık 1 yıl önce nişanlandığı Nesrin Atağ taziyeleri kabul etti.

Şehit nişanlısının askeri üniformasını giyen ve tabutuna sarılan Atağ, "Hayallerimizi, umutlarımızı aldı hainler ama ağlamayacağım. Söz verdim." dedi.

Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Deliahmetoğlu Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ile vatandaşlar katıldı.