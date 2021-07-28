Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye duygulandıran fotoğraf kaldı
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Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye duygulandıran fotoğraf kaldı

Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye duygulandıran fotoğraf kaldı
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'in (24) cenazesi memleketi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde toprağa verildi.

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'in (24) cenazesi memleketi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde toprağa verildi. Şehit Güçlüer'in uzman çavuş olan 2 arkadaşı kuzenler Şahin Sarılmaz'dan birinin 3 Haziran'da şehit olduğu, diğer Şahin Sarılmaz'ın da Güçlüer ile aynı çatışmada 100 metre mesafedeki farklı tepede görev yaptığı ortaya çıktı. Güçlüer'in arkadaşı iki Şahin Sarılmaz ile vatani görevi öncesi çektirdiği fotoğraf ise görenleri duygulandırdı.  

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Bölgesi'ndeki birliğinde görev yapan 3 yıllık uzman çavuş Sergen Güçlüer, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Şehit Güçlüer'in cenazesi Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla  önce Nevşehir Havalimanı'na oradan da baba ocağı Aksaray'daki Ihlara beldesine getirildi,

Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehit babası Mustafa, annesi Aybeniz Güçlüer ile İngiltere'de yaşayan ablası Neziha Yılmaz, yakınları ve belde halkı katıldı. Şehidin annesi ve ablası tabuta sarılıp ağladı. Abla Neziha Yılmaz, "1,5 yıldır görmüyordum. Canım kardeşim. Bu şekilde mi sarılacaktım" dedi. AYNI ADI TAŞIYAN ARKADAŞI KUZENLERDEN BİRİ DE ŞEHİTBabası Mustafa Güçlüer'e ait tekstil atölyesinde çalışan bekar şehit Güçlüer'in,  vatani görevi öncesi aynı dönem askerlik yapacağı amca çocukları oldukları için aynı adı taşıyan ve daha sonra kendisi gibi piyade uzman çavuş olan arkadaşları Şahin Sarılmaz'larla birlikte çektirdiği fotoğraftan geride ise acı bir tablo ortaya çıktı. Piyade Uzman Çavuş olan Şahin Sarılmaz'ın (24), 3 Haziran'da Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit düştüğü ve Ihlara beldesinde toprağa verildiği belirtildi. Diğer Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın ise Güçlüer ile aynı çatışmada 100 metre mesafedeki farklı tepede görev yaptığı ortaya çıktı. Çatışmadan sağ kurtulan ve törene katılan Sarılmaz'ın, şehit Güçlüer'in cenazesini Ihlara beldesine getirdiği öğrenildi. Şehit Güçlüer'in ablası Neziha Yılmaz'ın, cenazeyi getiren Şahin Sarılmaz'a, "Şahin, Sergen'i niye getirmedin" demesi çevredekileri duygulandırdı. Şehit Güçlüer'in cenazesi beldedeki Karşıyaka Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. 

    


- Aksaray
Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye duygulandıran fotoğraf kaldı
Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye duygulandıran fotoğraf kaldı
Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye duygulandıran fotoğraf kaldı
Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye duygulandıran fotoğraf kaldı
Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye duygulandıran fotoğraf kaldı
Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye duygulandıran fotoğraf kaldı
Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye duygulandıran fotoğraf kaldı
Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye duygulandıran fotoğraf kaldı
Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye duygulandıran fotoğraf kaldı
Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye duygulandıran fotoğraf kaldı
Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye duygulandıran fotoğraf kaldı
Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye duygulandıran fotoğraf kaldı
Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye duygulandıran fotoğraf kaldı
Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye duygulandıran fotoğraf kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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