Şehit öğretmenler unutulmuyor

Bölücü terör örgütü PKK tarafından katledilen Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Neşe Alten, Ayşe ve Numan Konakçı, Yasemin ve Bayram Tekin'in de aralarında bulunduğu şehit öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutulmuyor.

Bölücü terör örgütü PKK tarafından katledilen Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Neşe Alten, Ayşe ve Numan Konakçı, Yasemin ve Bayram Tekin'in de aralarında bulunduğu şehit öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutulmuyor.

Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik yıllardır saldırılar düzenleyen eli kanlı terör örgütü PKK, güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alıyor. Terör örgütü, hain saldırılarında çok sayıda öğretmeni de şehit etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, terör örgütü PKK mensuplarınca 9 Haziran 2017'de 22 yaşında Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edildi.

Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden Yalçın ağır yaralandı. Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit düştü.

Necmettin öğretmeni kaçırıp katlettiler

Sınıf öğretmeni 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz ise 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.

Teröristlerce katledilen Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu. Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Gümüşhane'de toprağa verildi.

Neşe öğretmen babası ile şehit düştü

Öğretmen babası Hasan Alten'i örnek alarak öğretmen olan Neşe Alten de şehit öğretmenler arasında bulunuyor.

Neşe Alten, görev yeri Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce 26 Ekim 1993'te babasıyla şehit edildi.

Öğretmen çift şehit edildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Babahaki Köyü İlköğretim Okulu'nda görev yapan Numan ve Ayşe Konakçı çifti, 26 Ekim 1993'te şehit edildi.

Bir kız çocuğu babası öğretmen Numan Konakçı'nın adı memleketi Denizli'nin Tavas ilçesindeki Hırka Köy İlkokulu'nda, öğretmen Ayşe Konakçı'nın adı ise aynı ilçeye bağlı Ulukent'te bir ilköğretim okulunda yaşatılıyor.

Tekin ailesi katledildi

Terör örgütü PKK mensupları, Bitlis'in Düzköy Erikli Köyü İlkokulunda öğretmen olan Yasemin Tekin, Düzköy Erikli Köyü Ortaokulunda görev yapan eşi Bayram Tekin ve küçük kızları Betül'ü 25 Ekim 1993'te şehit etti.

İkinci çocuğuna hamile olan şehit öğretmen Yasemin Tekin'in adı Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir okula verildi.

Eli kanlı teröristlerce aynı gün 6 öğretmen şehit edildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde terör örgütü üyeleri, 11 Eylül 1994'te 6 öğretmeni şehit etti.

Öğretmenler Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan, okul lojmanında şehit edildi.

Şehit öğretmenler

Milli Eğitim Bakanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre, PKK'nın katlettiği eğitimcilerin de aralarında bulunduğu şehit öğretmenlerin şehadet tarihi, şehit oldukları yer ve isimleri şöyle: