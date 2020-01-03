Şehit er Berkay Işık son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
Haberler » Güncel » Şehit er Berkay Işık son yolculuğuna uğurlanıyor (1) - Haber

Şehit er Berkay Işık son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, sabah saatlerinde İkitelli Cemevi'ne getirildi.

03.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:13
Şehit er Berkay Işık son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, sabah saatlerinde İkitelli Cemevi'ne getirildi.

Şehit Berkay Işık için bugün saat 14.00'te İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek.  Şehidin yakınları cenaze töreni için gelmeye başladı. Şehidin naaşı gerçekleştirilecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderilecek.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler