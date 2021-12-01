Şehit Adnan Saka Ortaokulu iki kategoride de şampiyon

SİVAS (İHA) - Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2021 faaliyet programında yer alan "Okullar arası yıldızlar Voleybol müsabakaları" yapıldı. Müsabakalar sonunda Şehit Adnan Saka Ortaokulu hem erkeklerde hem de kızlarda şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta okullar arası yıldızlar voleybol müsabakaları gerçekleştirildi.

Taha Akgül Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara Sivas'taki 9 okuldan 83 sporcu katıldı. Sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Zorlu maçların ortaya çıktığı müsabakalarda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, dereceye giren takımları tebrik ederek başarılar diledi.

Müsabaka sonunda erkeklerde Şehit Adnan Saka Ortaokulu şampiyon olurken, Çimento Ortaokulu ikinci ve Hamza Yerlikaya Ortaokulu üçüncü oldu. Kızlarda ise Şehit Adnan Saka Ortaokulu birinci, Selçuk Ortaokulu ikinci, TOKİ Ahmet Yesevi Ortaokulu üçüncü ve Dört Eylül Ortaokulu dördüncü oldu. - SİVAS