Şehir Tiyatroları'nın Yeni Oyunu "MATRUŞKA"

Oyun, 11 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 20.30'da Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde ilk gösterimini yapıyor.

OYUNUN KONUSU:

Bir kadın... bir erkek... bir ilişki... kavgalar, çatışmalar, ayrılıp barışmalar, kopamayışlar... Varoluştan bugüne değişmeyen rutine, iki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka, ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alıyor.

Dramaturgisini Hande Ören'in, müziğini Emrah Can Yaylı'nın, sahne tasarımını Ahsenur Çiftçioğlu'nun, kostüm tasarımını Nihal Kaplangı'nın, ışık tasarımını Mahmut Özdemir'in, efekt tasarımını Hanefi Topraktepe'nin yaptığı, fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş'ın çektiği oyunda, Cem Karakaya ve Derya Yıldırım rol alıyor.

Oyun, 11-14 Nisan, 18-21 Nisan 2018 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, 3- 5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde.