Şehir plancılarına turizm eğitimi

07.10.2019 19:58

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "TMMOB Şehir Plancıları Odası ile bir sertifika programını hayata geçiriyoruz. Bakanlığımız ilgili personeli ve serbest şehircilik hizmeti üreten şehir plancıları ile ilgili meslek gruplarından kişilerin turizm planlaması konusunda bilgi düzeylerini geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası arasında turizm planlaması konusunda bilgi düzeyini artırmaya yönelik hayata geçirilecek sertifika programı için iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlığın Emek binasında düzenlenen protokol törenine Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve Bakanlık bürokratları ile TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Orhan Sarıaltun ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Burada konuşma yapan Ersoy, Türkiye'de turistik yatırım ve işletmelerin çalışmalarındaki verimi artırmayı, mevcutların da kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, temmuz ayında yürürlüğe giren, "Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği"nde gerekli kısımları revize ettiklerini, özellikle çevre duyarlılığı konusunda yönetmeliğe gerekli eklemeleri yaptıklarını kaydetti.

Planlama faaliyetlerinde sertifika şartı aranacak

Bakan Ersoy, TMMOB Şehir Plancıları Odası ile sertifika programını hayata geçirdiklerine değinerek, "Bakanlığımız ilgili personeli ve serbest şehircilik hizmeti üreten şehir plancıları ile ilgili meslek gruplarından kişilerin turizm planlaması konusunda bilgi düzeylerini geliştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak iş birliği protokolünün kapsam ve amacı hakkında tüm il kültür ve turizm müdürlüklerini bilgilendirerek işe başlayacaklarını aktaran Ersoy, uygun eğitim programlarını oluşturarak ve ihtiyaç duyulan sayıda nitelikli Bakanlık personelini belirleyerek eğitmen olarak görevlendireceklerini kaydetti.

Bakanlık bünyesinde kendi ilgili personellerinin de bu eğitime katılacaklarını aktaran Ersoy, şu bilgileri verdi:

"En nihayetinde bu protokolün kapsamını geçici bir iş birliği çalışması olarak bırakmayacak, kalıcı ve geçerli bir prosedür olarak değerlendirecek ve kullanacağız. Bakanlığımız tarafından yürütülecek planlama faaliyetlerindeki plan müelliflerinde bu eğitim sonunda verilecek sertifika şart olarak aranacak."

TMMOB ile bilgi alışverişi

Bakan Ersoy, protokol kapsamında Şehir Plancıları Odasının da çeşitli yükümlülükler üstlendiğini kaydetti.

Bakanlığın bütüncü planlama çalışmalarında, Şehir Plancıları Odası ile ortak çalışma ortamının oluşturulmasını istediklerinin altını çizen Ersoy, karşılıklı iletişimin ve bilgi alışverişinin en üst düzeyde olduğu bir çalışma usulünü hayata geçirmek istediklerini ve önemli sonuçlar elde edeceklerini vurguladı.

Ersoy'un açıklamalarının ardından iş birliği protokolü Bakanlık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Murat Demirören ile TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Orhan Sarıaltun arasında imzalandı.

Kaynak: AA