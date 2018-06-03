Şeffaf Xiaomi mi 8, Daha Yakından Bakın, Tüm Detaylar Burada!

Xiaomi 2018 Yeni Amiral Gemisi Serisi mi 8 Modellerini Duyurdu, En Fazla İlgiyi Bu Şeffaf Tasarım Gördü.



Çinli teknoloji devi Xiaomi bence dikkat çekmeyi başardı. Özellikle bu şeffaf mi 8 Explorer Edition merak uyandırdı. Üst düzey amiral gemisi özelliklerinin yanında bir anlamda içini görebildiğiniz bu tasarım bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu arada iPhone X benzerliğine de dikkat çekmek isterim.



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Açılış sonrası bir çok teknoloji yazarı bu cihazın detaylarına ulaşmak için yoğun çaba sarfetti bunu söyleyebilirim. Temelde ücretsiz bir Qualcomm reklamı gibi olmuş ama kötü görünmüyor.

Qualcomm ve çevredeki elektrikli bileşenler için temel olarak ücretsiz tanıtım gibi.

Bunun böyle olduğunu kabul etsek bile aslında burada temel sorun bu şekildeki bir tasarımın cihaz içindeki ısı yayılımına nasıl bir etkisi olacağı.

Performans konusunda bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağı henüz bizim için bir sır.

Ancak Şeffaf tasarım akıllı telefon dünyası için yeni bir şey olmasada büyüleyici bir cihaz olduğu kesin. Hatırlayacağınız gibi son zamanlarda, HTC'nin U12 + ve U11 + için yarı saydam seçenekler sunduğunu gördük. Daha sonra, bir süre önce Japonya'nın KDDI'sinden gelen saydam Firefox OS telefonu da vardı. Ancak bunların büyük bir bölümünün yarı saydam tarafında batarya ve bir kaç vide görünüyordu.

Şeffaf Xiaomi mi 8



Şeffaf Xiaomi mi 8 Explorer Edition tasarımında ise şirket,telefonun kalbini göstererek şeffaflık konusunda daha sanatsal bir yaklaşım sergilemiş. Amiral gemisi özelliklerinde neler var dersenizde, daha önce yazdık, Snapdragon 845, 8GB RAM, 128 GB depolama, çift kamera ve 3D yüz tarayıcı. Tüm bunlar 3,699 yuan (yaklaşık $580). Detaylı Özellikler için Tıklayınız.

Cihazın bu kadar ilgi duymasından sonra diğer ülkelerde de satışa sunulması için biraz sabretmemiz gerekebilir. Ancak bu model kesinlikle Avrupa'da da satışa sunulur diye düşünüyorum.

https://www.teknotalk.com/seffaf-xiaomi-mi-8-daha-yakindan-bakin-63991/